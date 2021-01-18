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S.T.A.R.T. - Das Große Erwachen
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Q zeigte uns den Countdown am 18.1.2018 mit Post 543 und 19.1.2020 mit Post 2775
Demnach dürfte es jetzt losgehen!
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=kiP5A8lFwgM
Wie man beobachten kann, ist DC umzäunt sowie von zigtausend Spezial-Einsatzkräften umgeben.
Wir gehen davon aus, dass sich nach der gestohlenen Wahl der Ganove Biden vorzeitig vom Hochverbrecher und obersten Richter John Glover Roberts, Jr. vereidigen lässt und den Diebstahl damit "perfekt" macht. Außerdem vermuten wir, dass DC in eine Festung umgewandelt wurde, um die Hochverbrecher landesweit provisorisch einzusperren. Daraufhin ist es sehr gut möglich, dass DC das Ziel etlicher Angriffe der KPC bzw. linken Helfershelfer sein wird. Wir beten dafür, dass die ganze Welt nur noch gottgelenkt sein werden.
„Ich habe mich auf das Insurrection Act von 1807 (Section 10 US Code 13 251-255) berufen, um den verräterischen Aufstand von demokratischen und republikanischen Gesetzgebern, KPCh-Agenten (Kommunistische Partei Chinas), FBI, Justizministerium, CIA und anderen zu bekämpfen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verfassung zu schützen. Diese Einheiten stellen eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Ich werde auf unbestimmte Zeit Präsident bleiben, bis alle inländischen Feinde verhaftet sind.“, erklärte DER Präsident am Donnerstag, dem 14. Januar.
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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Wir gehen davon aus, dass sich nach der gestohlenen Wahl der Ganove Biden vorzeitig vom Hochverbrecher und obersten Richter John Glover Roberts, Jr. vereidigen lässt und den Diebstahl damit "perfekt" macht. Außerdem vermuten wir, dass DC in eine Festung umgewandelt wurde, um die Hochverbrecher landesweit provisorisch einzusperren. Daraufhin ist es sehr gut möglich, dass DC das Ziel etlicher Angriffe der KPC bzw. linken Helfershelfer sein wird. Wir beten dafür, dass die ganze Welt nur noch gottgelenkt sein werden.
„Ich habe mich auf das Insurrection Act von 1807 (Section 10 US Code 13 251-255) berufen, um den verräterischen Aufstand von demokratischen und republikanischen Gesetzgebern, KPCh-Agenten (Kommunistische Partei Chinas), FBI, Justizministerium, CIA und anderen zu bekämpfen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verfassung zu schützen. Diese Einheiten stellen eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Ich werde auf unbestimmte Zeit Präsident bleiben, bis alle inländischen Feinde verhaftet sind.“, erklärte DER Präsident am Donnerstag, dem 14. Januar.
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