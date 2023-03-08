Γιε μου, τι άλλο θα κάνεις πε μου.... 🎵

Γιέ μου, σε κοιτάζω από ψηλά και καμαρώνω,

δεν περίμενα να δώσεις τόσο πόνο,

πιο γκαντέμης κι από μένα είσαι συ γιέ μου,

το μισό πλανήτη έχεις αφανίσει,

δεν θα έχεις άνθρωπο να σε ψηφίσει,

ρε παλιόπαιδο, με έχεις συγκινήσει.

γιέ μου, τι άλλο θα κάνεις πε μου,

απ' τη μία ο σεισμός μεσ' τη Τουρκία,

απ' την άλλη, νέκρα όλη η Ιταλία

γιέ μου, γιέ μου,, στην Ελλάδα ο ιός

γιέ μου, όλοι οι άνθρωποι κλεισμένοι μεσ'΄το σπίτι,

γέροι, νέοι, και παιδιά έχουν λαλήσει,

ψάχνουν τρόπο να την βγάλουν καθαρή

γιέ μου, μην πατήσεις πόδι μεσ' τη Σαντορίνη,

αν θα σκάσει το ηφαίστειο δεν θα μείνει

κάτι άλλο στην Ελλάδα για να γίνει

γιέ μου, τι άλλο θα κάνεις πε μου,

έχεις ξεπεράσει κάθε προσδοκία,

κάθε βήμα σου και μία μαλακία

απορώ πως σε ανέχεται ο λαός

γιέ μου, παραιτήσου, να γλιτώσει ο κοσμάκης,

σου μιλά από ψηλά ο μητσοτάκης,

γιέ μου, γιέ μου, άκουσέ τον, τον παλιό

