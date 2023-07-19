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19.07.2023 Если христиан бы спрятать, то мир бы пришел ко Христу. (Выпуск №267. Часть 1 (2))
Vera77
Vera77
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3734 views • July 19, 2023

brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/5a2594db-879c-452b-be80-54a27f39096d


brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/81a07703-c2fb-4a5c-bfce-7ac5976bef24
ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/19072023-esli-hristian-by-spryatat-to-mir-by-prishel-ko-hristu-vypusk-267-chast-1-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/19072023-esli-hristian-by-spryatat-to-mir-by-prishel-ko-hristu-vypusk-267-chast-1-2
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал на Bastyon https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Часть 1

02:47 https://www.youtube.com/watch?v=-TWL3dimtQo
Схимонахиня Николаи. 1. Талабск. 24.08.2022.

24:07 https://www.youtube.com/watch?v=NDXdw7V8Qa0
Что будет с Лаврой и с нами?

36:42 https://www.youtube.com/watch?v=ngwdzo0FTkk
Вывезут мощи из Лавры- будет больше жертв. (Снимаю ролик, прибежал мешать болящий)

48:52 https://www.youtube.com/watch?v=Ggp3JH1havQ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА Поліція…. БʼЄ ЖІНОК… в Лаврі

50:43 https://www.youtube.com/watch?v=8wop6QdhX7I
Не допустим признание Царских останков! Архиереев к ответу!

58:59 https://3rm.info/main/92802-aleksej-dobychin-esche-raz-o-novom-pasporte-stalo-esche-bolshe-lzhi-i-naprasnyh-strahov-video.html
АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН ЕЩЕ РАЗ О НОВОМ ПАСПОРТЕ: "Стало еще больше лжи и напрасных страхов"

1:03:30 https://yandex.ru/video/preview/8606345422741179561
Соль Земли фильм 1 (Протоиерей Николай Рагозин)

Часть 2

25:43 https://www.youtube.com/watch?v=z2BQMwZjMCE

47:54 https://www.youtube.com/watch?v=bd9HuiSV5eI
реж.Г.Царёва. Электронные документы - закат свободы

1:01:37 https://www.youtube.com/watch?v=CAGBXsPgUL4
Как ставится метка лазером на лоб. Хлеб или Крест.

1:03:49 https://spzh.news/ru/news/74692-youtube-zablokiroval-kanaly-pershoho-kozatskoho
YouTube заблокировал каналы «Першого Козацького»

1:10:00 https://www.youtube.com/watch?v=riOubo03vW0
Украина запрещает оборот наличных. Россия вводит куар коды в школьных учебниках. Плавный переход...

1:11:44 https://youtu.be/m6fniEvE3e4 Цифровой Рубль - конец вашей свободы? Введение ЦВЦБ во всем мире. Цифровые пенсии, зарплаты, пособия

1:14:27 https://www.youtube.com/watch?v=gcf1bHxQSCw
Наличку будут забирать? Вводят электронные гривны в Украине! Что подписал Зеленский?

1:17:48 https://www.youtube.com/watch?v=An7Y0EMDWvA
НАШЛИ ОТШЕЛЬНИКА В ГЛУХОЙ ТАЙГЕ. Живёт 30 лет на болоте

1:20:44 https://dzen.ru/a/ZHeChF601jMUlPoH?from_site=mail

1:23:27 https://www.youtube.com/watch?v=-TWL3dimtQo
Схимонахиня Николаи. 1. Талабск. 24.08.2022.


Keywords
healthreligionhistory
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