Офіційний канал Віче у телеграм - https://t.me/VidRoduDoNaRodu



Інформаційний канал для самостійного вивчення документів для зміни правового статусу з фізичної особи на статус людини - https://t.me/PravoZnatuPravoE





Для бажаючих підтримати канал, картка Монобанк. (поддержать канал можно здесь)👇

Світлана Петрівна:

5375414121119720

Дякую за енергообмін 💖💖💖