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11.03.22. Кто на самом деле командует войной? (Выпуск №239. Часть 1(1))
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18748 views • March 10, 2022
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Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
09:36 "Пусть приблизятся каратели": Страшное пророчество об участи украинских городов — отец Андрей Ткачёв https://www.youtube.com/watch?v=kaDZHQKo4AI
22:55 Херсонці зірвали плани росіян зі створення нової псевдореспубліки https://www.youtube.com/watch?v=XUi-RxOt_ak
32:11 Комментарий слушателя: "везде очередь, а в храме нет никого"
32:38 КИЇВ ТРИМАЄ УДАР: оборона столиці - марафон телеканалу "КИЇВ" — 05.03.2022 https://www.youtube.com/watch?v=N6rLd38sHpg
39:26 Случай на параде в г. Рязани! https://www.youtube.com/watch?v=KPljwC9H1CQ
45:29 "Пацанов вообще не выпускают в Россию!" - экс-боевик из Донецка о мобилизации https://www.youtube.com/watch?v=WMa9TBBL0YI
52:57 Письмо слушателя: "сидишь в теплой студии и поучаешь"
55:22 Письмо слушателя: "вы сильно рискуете"
57:20 Письмо слушателя: "своему сыну сказал бы?"
59:45 Письмо слушателя: "Вы на стороне бандеровского режима?"
01:05:13 Як живуть українці, які виїхали за кордон https://www.youtube.com/watch?v=02XijE49-z4
01:09:41 Почему украинские олигархи молчат о войне в Украине? – Владимир Фесенко, политолог https://www.youtube.com/watch?v=NDDZ99icB5s
01:14:20 Как генералы подставили Путина || Украина стала костью в горле https://www.youtube.com/watch?v=oyaYwEkanjE
Сегодня мы поговорим о хитроумных велеречивых священниках и их губительном воздействии на паству; о братоубийственной войне и необходимости всеобщего покаяния; о расплате за то, что забыли Бога.
Часть 1/2 смотрите в понедельник, 14.03.22
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
09:36 "Пусть приблизятся каратели": Страшное пророчество об участи украинских городов — отец Андрей Ткачёв https://www.youtube.com/watch?v=kaDZHQKo4AI
22:55 Херсонці зірвали плани росіян зі створення нової псевдореспубліки https://www.youtube.com/watch?v=XUi-RxOt_ak
32:11 Комментарий слушателя: "везде очередь, а в храме нет никого"
32:38 КИЇВ ТРИМАЄ УДАР: оборона столиці - марафон телеканалу "КИЇВ" — 05.03.2022 https://www.youtube.com/watch?v=N6rLd38sHpg
39:26 Случай на параде в г. Рязани! https://www.youtube.com/watch?v=KPljwC9H1CQ
45:29 "Пацанов вообще не выпускают в Россию!" - экс-боевик из Донецка о мобилизации https://www.youtube.com/watch?v=WMa9TBBL0YI
52:57 Письмо слушателя: "сидишь в теплой студии и поучаешь"
55:22 Письмо слушателя: "вы сильно рискуете"
57:20 Письмо слушателя: "своему сыну сказал бы?"
59:45 Письмо слушателя: "Вы на стороне бандеровского режима?"
01:05:13 Як живуть українці, які виїхали за кордон https://www.youtube.com/watch?v=02XijE49-z4
01:09:41 Почему украинские олигархи молчат о войне в Украине? – Владимир Фесенко, политолог https://www.youtube.com/watch?v=NDDZ99icB5s
01:14:20 Как генералы подставили Путина || Украина стала костью в горле https://www.youtube.com/watch?v=oyaYwEkanjE
Сегодня мы поговорим о хитроумных велеречивых священниках и их губительном воздействии на паству; о братоубийственной войне и необходимости всеобщего покаяния; о расплате за то, что забыли Бога.
Часть 1/2 смотрите в понедельник, 14.03.22
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