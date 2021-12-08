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PLANDEMIC legendado em português
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1265 views • December 08, 2021
PLANDEMIC: PANDEMIA PLANEJADA.
Este vídeo premonitório, foi lançado lançado em maio de 2020, e logo censurado. A entrevistada Judy Mikowitz, virologista, denuncia o esquema de corrupção que envolve a indústria da medicina. No comando desse esquema estaria Anthony Faucci e suas organizações.
Judy denuncia a rejeição ao tratamento precoce como meio de fazer o povo crer que apenas uma vacina seria a solução.
Denuncia o dinheiro que estaria sendo dados aos médicos para diagnosticarem COVID (13.000 dólares por diagnóstico positivo) e para entubarem um paciente (39.000 dólares por entubação).
Denuncia que a entubação é um tratamento errado, que causa a morte do paciente.
Prevê que, quando as vacinas forem aplicadas, muitas pessoas morrerão (como está acontecendo agora).
Como discípula de Luc Montagnier, virologista descobridor do HIV, ela também afirma que o vírus da COVID-19 não foi de ocorrência natural, mas foi o resultado de uma "modificação" feita em laboratório.
Critica a imposição do uso de máscaras faciais (que fazem "ativar" o próprio vírus), o confinamento das pessoas em casa ("lockdown") e o descrédito dado a medicamentos que sempre foram usados como antivirais, como a hidroxicloroquina, azitromicina e o zinco.
Evidentemente, tal documentário foi logo banido do Youtube e outras plataformas de vídeo.
Este vídeo premonitório, foi lançado lançado em maio de 2020, e logo censurado. A entrevistada Judy Mikowitz, virologista, denuncia o esquema de corrupção que envolve a indústria da medicina. No comando desse esquema estaria Anthony Faucci e suas organizações.
Judy denuncia a rejeição ao tratamento precoce como meio de fazer o povo crer que apenas uma vacina seria a solução.
Denuncia o dinheiro que estaria sendo dados aos médicos para diagnosticarem COVID (13.000 dólares por diagnóstico positivo) e para entubarem um paciente (39.000 dólares por entubação).
Denuncia que a entubação é um tratamento errado, que causa a morte do paciente.
Prevê que, quando as vacinas forem aplicadas, muitas pessoas morrerão (como está acontecendo agora).
Como discípula de Luc Montagnier, virologista descobridor do HIV, ela também afirma que o vírus da COVID-19 não foi de ocorrência natural, mas foi o resultado de uma "modificação" feita em laboratório.
Critica a imposição do uso de máscaras faciais (que fazem "ativar" o próprio vírus), o confinamento das pessoas em casa ("lockdown") e o descrédito dado a medicamentos que sempre foram usados como antivirais, como a hidroxicloroquina, azitromicina e o zinco.
Evidentemente, tal documentário foi logo banido do Youtube e outras plataformas de vídeo.
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