Mark Passio - Regierung ist per Definition Sklaverei

Mark Passio - End Of Slavery Summit 2022 - Regierung ist Sklaverei definiert



In diesem Interview wird Mark Passio interviewt und beantwortet Fragen wie z.B: wie Sklaverei definiert wird, was die Ursachen für die Sklaverei sind und wie Freiheit erreicht werden kann.

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