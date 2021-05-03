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CONSPIRACY 2NIGHT SPANISH NOCHE 6
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30 views • May 03, 2021
CONSPIRACY 2NIGHT NIGHT 5
https://rumble.com/embed/vdf4w3/?pub=55345
SI USTED CREE QUE LA GENTE NECESITA SER INYECTADA
CON: CARCINÓGENOS, TOXINAS, CÉLULAS FETALES ABORTADAS, ADN ANIMAL, PARÁSITOS, ANTIBIÓTICOS,
HONGOS, INSECTICIDAS, DESINFECTANTES, ETC. PARA ESTAR "SANO" ES POSIBLE QUE NECESITE REEVALUAR QUIÉN ES EL TEÓRICO DE LA CONSPIRACIÓN.
1. NACE UN BEBÉ SANO
2. MAMÁ LO LLEVA AL MÉDICO
3. EL DOCTOR LE DA LA VACUNA
4. EL NIÑO DESARROLLA INFECCIONES DE OÍDO Y OTROS PROBLEMAS
5. MÉDICO PRESCRIBE ANTIBIÓTICOS Y TYLENOL
6. EL NIÑO CONTINÚA DESARROLLANDO INFECCIONES Y ENFERMEDADES
7. MÉDICO PRESCRIBE MÁS ANTIBIÓTICOS Y TYLENOL
8. EL NIÑO DESARROLLA ALERGIAS ALIMENTARIAS Y ECZEMA
9. EL DOCTOR LE DA MÁS VACUNAS
10. EL NIÑO DESARROLLA ASMA Y TDAH
11. MÉDICO PRESCRIBE ESTEROIDES Y RITALIN
12. MAMÁ AGRADECE AL DOCTOR POR AYUDAR A SU HIJO
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https://rumble.com/embed/vdf4w3/?pub=55345
SI USTED CREE QUE LA GENTE NECESITA SER INYECTADA
CON: CARCINÓGENOS, TOXINAS, CÉLULAS FETALES ABORTADAS, ADN ANIMAL, PARÁSITOS, ANTIBIÓTICOS,
HONGOS, INSECTICIDAS, DESINFECTANTES, ETC. PARA ESTAR "SANO" ES POSIBLE QUE NECESITE REEVALUAR QUIÉN ES EL TEÓRICO DE LA CONSPIRACIÓN.
1. NACE UN BEBÉ SANO
2. MAMÁ LO LLEVA AL MÉDICO
3. EL DOCTOR LE DA LA VACUNA
4. EL NIÑO DESARROLLA INFECCIONES DE OÍDO Y OTROS PROBLEMAS
5. MÉDICO PRESCRIBE ANTIBIÓTICOS Y TYLENOL
6. EL NIÑO CONTINÚA DESARROLLANDO INFECCIONES Y ENFERMEDADES
7. MÉDICO PRESCRIBE MÁS ANTIBIÓTICOS Y TYLENOL
8. EL NIÑO DESARROLLA ALERGIAS ALIMENTARIAS Y ECZEMA
9. EL DOCTOR LE DA MÁS VACUNAS
10. EL NIÑO DESARROLLA ASMA Y TDAH
11. MÉDICO PRESCRIBE ESTEROIDES Y RITALIN
12. MAMÁ AGRADECE AL DOCTOR POR AYUDAR A SU HIJO
¿YA LO TIENES?
SOCIAL MEDIA
https://www.minds.com/truckenator
https://mewe.com/i/josenieves12
https://twitter.com/TRUCKENATOR
LIVE STREAM
bitwave.tv/TRUCKENATOR
SUPPORT:
https://cash.app/$TRUCKENATOR
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