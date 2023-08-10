Que no me faltes tú - Mi GuitarraVallenata Acompañante

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🎥 ¿Qué tal si comparto con ustedes cómo acompaño algunas canciones para irme adiestrando? En esta oportunidad les traigo este exito de Wilfran Castillo interpretado por Los Diablitos Vallenatos que sé que les va a gustar. Sí, ya sé que querrán que explique en un vídeo los acordes y juego de bajos. Eso será para un proyecto más adelante. Por ahora, espero que les guste este videito.
🗓️ [Publicado 10 abr 2020]
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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