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ΒΟΜΒΑ 💥 5 μελέτες για το COVID: πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός. Tο 97% των θετικών Covid δεν είναι μολυσμένοι. 84% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη απέφυγε τη νοσηλεία...
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114 views • December 18, 2020
Πέντε μελέτες για το COVID καταλήγουν σ΄ένα συμπέρασμα εκρηκτικό: Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι το 97% των θετικών Covid δεν είναι μολυσμένοι-μη μεταδοτικοί. 84% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη απέφυγε τη νοσηλεία.
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Liz Wheeler μιλάει για 5 μελέτες επί του COVID που κάνουν επιφέρουν ένα αποτέλεσμα αληθινή βόμβα που δεν θα αναφέρουν τα mainstream media! Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.
1 – Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι σε 40 κύκλους διεύρυνσης το 97% των θετικών στο τεστ Covid δεν είναι μολυσμένοι, επειδή τα ίχνη του ιού αποδεικνύουν ότι ο ιός είναι νεκρός. Στη Γαλλία, πραγματοποιούνται tests PCR σε 45 κύκλους διεύρυνσης, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 60% των “θετικών” είναι ψευδώς θετικά …
2 – Σύμφωνα με μια μελέτη πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός κι επομένως πια κανείς δεν είναι μολυσμένος.
3 – Μια μελέτη του Atlanta μεταφέρει ότι 2 % αιμοδοτών από την Δυτική πλευρά είχαν αντισώματα Covid-19 το Δεκέμβρη του 2019 ! Επομένως ο ιός κυκλοφορούσε το Δεκέμβρη του 2019 χωρίς κανένα ασθενή ή νεκρό…
4 – Μια μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Όσλο αποδεικνύει ότι η επιδημία Covid 19 δεν εκπόρευσε καμιά υπερβολική θνησιμότητα αντίθετα με τη ρητορική του φόβου.
5 – Η International Journal of Antimicrobial Agents πιστοποιεί μια μείωση 84% των νοσηλειών ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Υδροξυχλωροκίνη και και αζιτρομυκίνη και ψευδάργυρο.europe-israel.org
G,
https://dimpenews.com/2020/12/17/%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%ce%b1-5-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-covid-%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-9-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%8e/
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Liz Wheeler μιλάει για 5 μελέτες επί του COVID που κάνουν επιφέρουν ένα αποτέλεσμα αληθινή βόμβα που δεν θα αναφέρουν τα mainstream media! Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.
1 – Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι σε 40 κύκλους διεύρυνσης το 97% των θετικών στο τεστ Covid δεν είναι μολυσμένοι, επειδή τα ίχνη του ιού αποδεικνύουν ότι ο ιός είναι νεκρός. Στη Γαλλία, πραγματοποιούνται tests PCR σε 45 κύκλους διεύρυνσης, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 60% των “θετικών” είναι ψευδώς θετικά …
2 – Σύμφωνα με μια μελέτη πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός κι επομένως πια κανείς δεν είναι μολυσμένος.
3 – Μια μελέτη του Atlanta μεταφέρει ότι 2 % αιμοδοτών από την Δυτική πλευρά είχαν αντισώματα Covid-19 το Δεκέμβρη του 2019 ! Επομένως ο ιός κυκλοφορούσε το Δεκέμβρη του 2019 χωρίς κανένα ασθενή ή νεκρό…
4 – Μια μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Όσλο αποδεικνύει ότι η επιδημία Covid 19 δεν εκπόρευσε καμιά υπερβολική θνησιμότητα αντίθετα με τη ρητορική του φόβου.
5 – Η International Journal of Antimicrobial Agents πιστοποιεί μια μείωση 84% των νοσηλειών ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Υδροξυχλωροκίνη και και αζιτρομυκίνη και ψευδάργυρο.europe-israel.org
G,
https://dimpenews.com/2020/12/17/%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%ce%b1-5-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-covid-%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-9-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%8e/
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