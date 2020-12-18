ΒΟΜΒΑ 💥 5 μελέτες για το COVID: πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός. Tο 97% των θετικών Covid δεν είναι μολυσμένοι. 84% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη απέφυγε τη νοσηλεία...

Πέντε μελέτες για το COVID καταλήγουν σ΄ένα συμπέρασμα εκρηκτικό: Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι το 97% των θετικών Covid δεν είναι μολυσμένοι-μη μεταδοτικοί. 84% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη απέφυγε τη νοσηλεία.Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Liz Wheeler μιλάει για 5 μελέτες επί του COVID που κάνουν επιφέρουν ένα αποτέλεσμα αληθινή βόμβα που δεν θα αναφέρουν τα mainstream media! Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.1 – Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει ότι σε 40 κύκλους διεύρυνσης το 97% των θετικών στο τεστ Covid δεν είναι μολυσμένοι, επειδή τα ίχνη του ιού αποδεικνύουν ότι ο ιός είναι νεκρός. Στη Γαλλία, πραγματοποιούνται tests PCR σε 45 κύκλους διεύρυνσης, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον το 60% των “θετικών” είναι ψευδώς θετικά …2 – Σύμφωνα με μια μελέτη πέραν των 9 ημερών ο ιός είναι νεκρός κι επομένως πια κανείς δεν είναι μολυσμένος.3 – Μια μελέτη του Atlanta μεταφέρει ότι 2 % αιμοδοτών από την Δυτική πλευρά είχαν αντισώματα Covid-19 το Δεκέμβρη του 2019 ! Επομένως ο ιός κυκλοφορούσε το Δεκέμβρη του 2019 χωρίς κανένα ασθενή ή νεκρό…4 – Μια μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Όσλο αποδεικνύει ότι η επιδημία Covid 19 δεν εκπόρευσε καμιά υπερβολική θνησιμότητα αντίθετα με τη ρητορική του φόβου.5 – Η International Journal of Antimicrobial Agents πιστοποιεί μια μείωση 84% των νοσηλειών ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Υδροξυχλωροκίνη και και αζιτρομυκίνη και ψευδάργυρο.europe-israel.orgG,