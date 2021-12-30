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Kvällens galenskap 211230
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10 views • December 30, 2021
1. Läkemedelsindustrin - träffande humor med galenskaparna
https://www.youtube.com/watch?v=_sNJHaIj4P4
2. När Annika Strandhäll blev miljöminister i S-regeringen före jul uppdagades att hon haft många skulder hos Kronofogden. Nu visar ny opinionsundersökning att sex av tio väljare anser att skulder hos Kronofogden skadar förtroendet för ledande politiker,
https://samtiden.nu/2021/12/strandhalls-kronofogdearenden-skadar-hennes-trovardighet/
3. Statsradion rapporterade igår om att omikron-varianten av corona-viruset ser ut att ta över allt mer, i likhet med vad som händer i andra länder. Och nu går infektionsprofessorn Anders Sönnerborg ut och meddelar att det är närmare omöjligt att särskilja en kraftigare förkylning från en coronavirusinfektion.
https://samnytt.se/professor-gar-ej-att-se-skillnad-pa-forkylning-och-omikron/
4. Nu när allt fler människor har förstått vilka fruktansvärda biverkningar de så kallade covidvaccinerna medför, hade Donald Trump en fantastisk möjlighet att distansera sig från dem.
https://www.ingridochmaria.se/2021/12/27/nyhetshelgen-141-klaver-trump-den-stora-ensamheten-mer-guillou-galenskaper/
5. Junior-VM ställs in – mitt under pågående turnering. Covid-19 har spridits bland flera landslag i junior-VM i ishockey i Kanada, vilket resulterat i att flera lag behövt ställa in sina matcher och motståndarlaget vunnit på walk over.
https://www.nyatider.nu/junior-vm-stalls-in-mitt-under-pagaende-turnering/
6. Polisen ska börja jaga illegala migranter på bland annat arbetsplatser, samtidigt som biståndet ska användas som ett påtryckningsmedel för att få länder som Irak, Somalia och Libanon att ta emot sina medborgare. Dags att ta fram valfläsket efter 7 katastrofala år.
https://nyheteridag.se/regeringen-lovar-jaga-illegala-migranter-bistandet-ska-anvandas-som-patryckning-for-utvisningar/
7. Julia Caesar förklarar i detta program hur socialdemokratin och vänstern fört ett krig mot kärnfamiljen. Julia Caesars blogg: https://juliacaesar.blog/
https://swebbtv.se/w/32gyh3F6VDapk3xtZyWLun
8. Abdelali El Hachimi, 36, slog ihjäl sin kvinnliga hyresvärd inför hennes ettårige son. Nu vill ha bli omplacerad från anstalten Salberga – eftersom det är så tråkigt där, rapporterar Expressen.
https://www.friatider.se/kvinnomordarens-klagan-trakigt-sitta-i-fangelse
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=_sNJHaIj4P4
2. När Annika Strandhäll blev miljöminister i S-regeringen före jul uppdagades att hon haft många skulder hos Kronofogden. Nu visar ny opinionsundersökning att sex av tio väljare anser att skulder hos Kronofogden skadar förtroendet för ledande politiker,
https://samtiden.nu/2021/12/strandhalls-kronofogdearenden-skadar-hennes-trovardighet/
3. Statsradion rapporterade igår om att omikron-varianten av corona-viruset ser ut att ta över allt mer, i likhet med vad som händer i andra länder. Och nu går infektionsprofessorn Anders Sönnerborg ut och meddelar att det är närmare omöjligt att särskilja en kraftigare förkylning från en coronavirusinfektion.
https://samnytt.se/professor-gar-ej-att-se-skillnad-pa-forkylning-och-omikron/
4. Nu när allt fler människor har förstått vilka fruktansvärda biverkningar de så kallade covidvaccinerna medför, hade Donald Trump en fantastisk möjlighet att distansera sig från dem.
https://www.ingridochmaria.se/2021/12/27/nyhetshelgen-141-klaver-trump-den-stora-ensamheten-mer-guillou-galenskaper/
5. Junior-VM ställs in – mitt under pågående turnering. Covid-19 har spridits bland flera landslag i junior-VM i ishockey i Kanada, vilket resulterat i att flera lag behövt ställa in sina matcher och motståndarlaget vunnit på walk over.
https://www.nyatider.nu/junior-vm-stalls-in-mitt-under-pagaende-turnering/
6. Polisen ska börja jaga illegala migranter på bland annat arbetsplatser, samtidigt som biståndet ska användas som ett påtryckningsmedel för att få länder som Irak, Somalia och Libanon att ta emot sina medborgare. Dags att ta fram valfläsket efter 7 katastrofala år.
https://nyheteridag.se/regeringen-lovar-jaga-illegala-migranter-bistandet-ska-anvandas-som-patryckning-for-utvisningar/
7. Julia Caesar förklarar i detta program hur socialdemokratin och vänstern fört ett krig mot kärnfamiljen. Julia Caesars blogg: https://juliacaesar.blog/
https://swebbtv.se/w/32gyh3F6VDapk3xtZyWLun
8. Abdelali El Hachimi, 36, slog ihjäl sin kvinnliga hyresvärd inför hennes ettårige son. Nu vill ha bli omplacerad från anstalten Salberga – eftersom det är så tråkigt där, rapporterar Expressen.
https://www.friatider.se/kvinnomordarens-klagan-trakigt-sitta-i-fangelse
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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