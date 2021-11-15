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15.11.2021. ВАЖНО. Росгвардейца, защитившего людей от произвола, уволили (Выпуск № 226 часть II (1)).
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5896 views • November 12, 2021
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Содержание:
00:58 Конституционный переворот, честного росгвардейца уволили, беспредел, репрессии, тайна беззакония. https://www.youtube.com/watch?v=BwwM_Nah0vA.
10:24 Срочно!!! Репрессии активистов в Татарстане. https://www.youtube.com/watch?v=aLt1A7odQGc.
14:55 Италия. Последние новости. Иду на крайние меры. https://www.youtube.com/watch?v=SPPPKfedAx8.
18:35 Президент подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19. https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-posilenogo-testuvannya-na-cov-61165.
19:46 «Люди туда идут тупо умирать»: в томской больнице скончалась женщина, за которой тайно ухаживал внук. https://www.youtube.com/watch?v=qqYo8MWzK4A.
31:44 666 НА ИКОНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=TixmKrFVUww.
35:55 ЛАВРЫ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ... Пожар в Киево-Печерской Лавре. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87035-lavry-prosto-tak-ne-gorjat-pozhar-v-kievo-pecherskoj-lavre-video.html.
36:49 Символика иллюминатов повсюду: видео от подписчиков (06.11.2021) #иллюминаты #starlifetv #старлайфтв. https://www.youtube.com/watch?v=dgDY7JHQG5k.
47:09 Письмо слушателя. Отопление в храме.
48:33 Письмо слушателя. Жизнь вне церкви.
52:40 Митрополит РПЦ Иларион призвал ввести штрафы за отсутствие QR-кодов и более жесткие меры карантина. https://www.youtube.com/watch?v=rLTcQirUIZ0.
57:40 Чего боиться антихрист? Матушка Евфросиния (Матвеева). https://www.youtube.com/watch?v=Asv6iRgtalw.
01:02:15 Афонские старцы: Вакцинация COVID - духовные и богословские аспекты. https://www.youtube.com/watch?v=D5KOuTIxIB0.
Сегодня мы узнаем, что честного росгвардейца, который внятно объяснил, что ношение масок носит рекомендательный характер, уволили. Также поговорим о том, что правительства все сильнее затягивают удавки на шее народа. Посмотрим интервью с мужчиной, у которого бабушка с кончалась в ковидном отделении. Увидим, что знак Антихриста не только на различных повседневных вещах, но и уже на иконах, купленных в церкви. Также поговорим о том, что делать, когда в церкви ведут QR-коды. Узнаем, чего именно боится Антихрист.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:58 Конституционный переворот, честного росгвардейца уволили, беспредел, репрессии, тайна беззакония. https://www.youtube.com/watch?v=BwwM_Nah0vA.
10:24 Срочно!!! Репрессии активистов в Татарстане. https://www.youtube.com/watch?v=aLt1A7odQGc.
14:55 Италия. Последние новости. Иду на крайние меры. https://www.youtube.com/watch?v=SPPPKfedAx8.
18:35 Президент подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19. https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-posilenogo-testuvannya-na-cov-61165.
19:46 «Люди туда идут тупо умирать»: в томской больнице скончалась женщина, за которой тайно ухаживал внук. https://www.youtube.com/watch?v=qqYo8MWzK4A.
31:44 666 НА ИКОНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=TixmKrFVUww.
35:55 ЛАВРЫ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ... Пожар в Киево-Печерской Лавре. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87035-lavry-prosto-tak-ne-gorjat-pozhar-v-kievo-pecherskoj-lavre-video.html.
36:49 Символика иллюминатов повсюду: видео от подписчиков (06.11.2021) #иллюминаты #starlifetv #старлайфтв. https://www.youtube.com/watch?v=dgDY7JHQG5k.
47:09 Письмо слушателя. Отопление в храме.
48:33 Письмо слушателя. Жизнь вне церкви.
52:40 Митрополит РПЦ Иларион призвал ввести штрафы за отсутствие QR-кодов и более жесткие меры карантина. https://www.youtube.com/watch?v=rLTcQirUIZ0.
57:40 Чего боиться антихрист? Матушка Евфросиния (Матвеева). https://www.youtube.com/watch?v=Asv6iRgtalw.
01:02:15 Афонские старцы: Вакцинация COVID - духовные и богословские аспекты. https://www.youtube.com/watch?v=D5KOuTIxIB0.
Сегодня мы узнаем, что честного росгвардейца, который внятно объяснил, что ношение масок носит рекомендательный характер, уволили. Также поговорим о том, что правительства все сильнее затягивают удавки на шее народа. Посмотрим интервью с мужчиной, у которого бабушка с кончалась в ковидном отделении. Увидим, что знак Антихриста не только на различных повседневных вещах, но и уже на иконах, купленных в церкви. Также поговорим о том, что делать, когда в церкви ведут QR-коды. Узнаем, чего именно боится Антихрист.
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