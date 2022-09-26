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«К Нему» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова)
На эту песню Господь вдохновил меня примерно в мае 2022 г., записала музыку и голос только в августе-сентябре 20222 г. Песня получилась как молитва, потому что это был крик души.
Слава Господу Иисусу Христу за всё!
Можете скачать по ссылкам:
--> версия с голосом (МИКС) https://cloud.mail.ru/public/Gctm/64mTQqtW3
--> версия без голоса (МИНУСОВКА — гитара) https://cloud.mail.ru/public/vnXZ/zeb7bKuiA
--> версия инструментальная (гитара) https://cloud.mail.ru/public/NVt7/K7tvuvz7Y
Все мои христианские песни в плейлистах:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!
Текст и музыка: Юлии Литвиновой 2022 г.
Куплет 1:
К Нему
Лети, душа моя.
Только Божьим Духом насыщайся
Сквозь тьму,
Завесу бытия
К Богу ты лети и не смущайся.
Припев 1:
Бог Всевышний — Эль-Эльйон,
Ты - Бог Крепкий — Эль-Гибор,
Всемогущий — Эль-Шаддай,
Знамя — Иегова-Нисcи.
Ты один, Господь, силён!
Обрати на нас Свой взор,
По мощь в тесноте подай
Ты с небесной выси.
Куплет 2:
Пускай
Несёт Твоя река.
Только Ты помощник в бедах скорый.
Пускай
Ведёт Твоя рука
Через море и пустыню в горы.
Припев 2:
Боже Саваоф — Бог сил,
Кто б ещё нас так носил,
Точно на крылах орла,
Манною питал в пустыне
Ты Господь наш Адонай.
Свой остаток охраняй.
Ты — спасения скала,
Явленная в Сыне.
Куплет 3:
Господь,
Господь Целитель мой!
Исцели сердца Своей любовью.
И в плоть
Вдохни Твой Дух живой,
Убели грехи Христовой кровью.
Припев 3:
Ты восставишь нас, Рафа.
Жизнь даёт Твоя вода.
Дух, наполни нас Собой,
Благо к Богу приближаться.
Господи, за всё прости!
Помоги к Тебе расти!
И кому — в последний бой —
За Тебя держаться!
Иегова-Рофе (Рафа): Господь исцеляющий нас (Исход 15:26). Иегова-Ире: Господь усмотрит для нас (Бытие 22:14). Иегова-Нисси: Господь наше знамя и наша победа (Исход 17:15). «Иегова Саваоф» из I Книги Царств означает «Господь воинств». Адонай: Мой Господь (Бытие 15:2; Второзаконие 9:26; Псалом 50:16). Элохим: Бог. Это имя множественного числа, показывает нам множественность единого Бога. Бог сказал в Бытие 1:26: «Сотворим человека по образу нашему», (Исход 35:31). Эль Шаддай: Всемогущий, обладающий всей силой; постоянно изливающий заботу Своим детям и удовлетворяющий их нужды (Бытие 17:1). Яхве, Господь или Иегова: Тот, Кто Всегда Есть; постоянный «Я ЕСМЬ»; вечно существующий (Исход 3:15; Псалом 83:18; Исайя 26:4).
7495. rapha https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7495/kjv/wlc/0-1/
Исх 26:15
И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.
https://biblehub.com/interlinear/exodus/15-26.htm
Пс 41:6
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Пс 41:12
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Пс 42:5
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Пс 59:13
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
Пс 107:13
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.