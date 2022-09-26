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«К Нему» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова)



На эту песню Господь вдохновил меня примерно в мае 2022 г., записала музыку и голос только в августе-сентябре 20222 г. Песня получилась как молитва, потому что это был крик души.



Слава Господу Иисусу Христу за всё!



Можете скачать по ссылкам:

--> версия с голосом (МИКС) https://cloud.mail.ru/public/Gctm/64mTQqtW3

--> версия без голоса (МИНУСОВКА — гитара) https://cloud.mail.ru/public/vnXZ/zeb7bKuiA

--> версия инструментальная (гитара) https://cloud.mail.ru/public/NVt7/K7tvuvz7Y



Все мои христианские песни в плейлистах:



https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC



https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1



Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!



Текст и музыка: Юлии Литвиновой 2022 г.



Куплет 1:



К Нему

Лети, душа моя.

Только Божьим Духом насыщайся



Сквозь тьму,

Завесу бытия

К Богу ты лети и не смущайся.



Припев 1:



Бог Всевышний — Эль-Эльйон,

Ты - Бог Крепкий — Эль-Гибор,

Всемогущий — Эль-Шаддай,

Знамя — Иегова-Нисcи.



Ты один, Господь, силён!

Обрати на нас Свой взор,

По мощь в тесноте подай

Ты с небесной выси.



Куплет 2:



Пускай

Несёт Твоя река.

Только Ты помощник в бедах скорый.



Пускай

Ведёт Твоя рука

Через море и пустыню в горы.



Припев 2:



Боже Саваоф — Бог сил,

Кто б ещё нас так носил,

Точно на крылах орла,

Манною питал в пустыне



Ты Господь наш Адонай.

Свой остаток охраняй.

Ты — спасения скала,

Явленная в Сыне.



Куплет 3:



Господь,

Господь Целитель мой!

Исцели сердца Своей любовью.



И в плоть

Вдохни Твой Дух живой,

Убели грехи Христовой кровью.



Припев 3:

Ты восставишь нас, Рафа.

Жизнь даёт Твоя вода.

Дух, наполни нас Собой,

Благо к Богу приближаться.



Господи, за всё прости!

Помоги к Тебе расти!

И кому — в последний бой —

За Тебя держаться!



Иегова-Рофе (Рафа): Господь исцеляющий нас (Исход 15:26). Иегова-Ире: Господь усмотрит для нас (Бытие 22:14). Иегова-Нисси: Господь наше знамя и наша победа (Исход 17:15). «Иегова Саваоф» из I Книги Царств означает «Господь воинств». Адонай: Мой Господь (Бытие 15:2; Второзаконие 9:26; Псалом 50:16). Элохим: Бог. Это имя множественного числа, показывает нам множественность единого Бога. Бог сказал в Бытие 1:26: «Сотворим человека по образу нашему», (Исход 35:31). Эль Шаддай: Всемогущий, обладающий всей силой; постоянно изливающий заботу Своим детям и удовлетворяющий их нужды (Бытие 17:1). Яхве, Господь или Иегова: Тот, Кто Всегда Есть; постоянный «Я ЕСМЬ»; вечно существующий (Исход 3:15; Псалом 83:18; Исайя 26:4).



7495. rapha https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7495/kjv/wlc/0-1/



Исх 26:15

И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой.

https://biblehub.com/interlinear/exodus/15-26.htm



Пс 41:6

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.



Пс 41:12

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.



Пс 42:5

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.



Пс 59:13

Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.



Пс 107:13

Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.