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Съемка на смартфон TopContent
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3 views • April 10, 2022
https://vk.com/wall-211998276_110
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Добро пожаловать в дружное сообщество фанатов съемки на смартфон!
Выкладывайте свои работы через предложить новость.
Пожалуйста, напишите:
- На какой смартфон снято
- В каком приложении снимали
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- Делимся новостями из сферы обильной съемки
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Присоединяйтесь к нашему сообществу!
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Навигация по хэштегам!
Давайте экономить своё время и смотреть только самое интересное.
Здесь лучшие по съемке контента на смартфон TopContent https://vk.com/topcontent2022
Добро пожаловать в дружное сообщество фанатов съемки на смартфон!
Выкладывайте свои работы через предложить новость.
Пожалуйста, напишите:
- На какой смартфон снято
- В каком приложении снимали
- В каком приложении обрабатывали
Здесь мы душевно общаемся и друг друга обогащаем:
- Делимся своими работами
- Даем обратную связь друг другу по работам
- Делимся новостями из сферы обильной съемки
- Обсуждаем лайфхаки по съемке на смартфон
- Собираем обучающие материалы по съемке на смартфон
Присоединяйтесь к нашему сообществу!
Обещаю, что будет интересно! Буду тоже делиться своими работами, активно участвовать в обсуждениях. Искать интересный контент по теме мобильной съемки на смартфон!
Всем здоровья и успехов! Погнали!
Профессиональное видеопроизводство CMCproduction и SmartREC
CMCproduction - видеопроизводство полного цикла
SmartREC - первое мобильное видеопроизводство в Санкт-Петербурге
Сотрудничество, видеосъемка, креативы
https://www.instagram.com/mikhail_smirnov_/
[email protected]
https://vk.com/smastudio
WhatsApp 8-953-348-12-81
https://www.youtube.com/channel/UC0gtkwlw0YvFSodQ6wOOyOw
https://shipshard.blogspot.com
https://www.youtube.com/c/ViolettaWennman
Все ссылки https://shipshard.taplink.ws
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