COVID HYSTERIA WILL NOT STOP in 2021! / A COVID hisztéria NEM ÁLL MEG 2021-ben! / Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber

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51 views • April 16, 2021



AZT HISZED, VÉGE LESZ MOST A JÁRVÁNYNAK?

2021 ŐSSZEL ÚJRA KEZDIK!!!

/Magyar feliratos VIDEÓ!/

AZ OLTÁSOK FOLYTATÓDNI FOGNAK ÉS RENDSZERESEK LESZNEK!

Miért? Mert ÉRDEKÜK a kormányoknak bizonytalanságban tartani!

AZ IGAZI JÁRVÁNY MOST KEZDŐDIK! A BEOLTOTTAKBÓL!

MINÉL TÖBBET OLTUNK, ANNÁL TÖBB LESZ A HALÁLOZÁS A VÍRUSTÓL.

A korlátozások egyre szigorúbbak lesznek és aki nem engedelmeskedik, azokat készülnek kiiktatni!

OLTÁS NÉLKÜL ESÉLYÜNK LENNE CSOPORTOS IMMUNITÁST LÉTREHOZNI EZELLEN AZ ALIG VESZÉLYES (ÁTKERESZTELT INFLUENZA) VÍRUS ELLEN.

/Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber/



AMI JÓ HÍR: Kiderült, hogy vannak még a médiában józan, értelmes és őszinte főszerkesztők is.

A probléma csak az, hogy sajnos nem Magyarországon, hanem külföldön…

Azért jó nézni és hallani ilyet, mert idehaza a képernyőkön csak a média számára „hasznos idiótákat” lehet mindenhol látni. Ezekkel egy kis pénzért vagy a szereplésért bármit el lehet mondatni, amivel a nézettséget tudják növelni, a hazudozással meg a hamis adatokkal pedig az embereket becsapni és megfélemlíteni…

Ezek helyett olvassátok és támogassátok inkább a hiteles forrásból származó információkat és híreket:

Médiaforrás: 68800099-11153906

Külföldről IBAN: HU95-6880-0099-1115-3906-0000-0000

BIC kód: TAKBHUHB VIDEO IN GERMAN voice! /VIDEÓ MAGYAR feliratozással!/AZT HISZED, VÉGE LESZ MOST A JÁRVÁNYNAK?2021 ŐSSZEL ÚJRA KEZDIK!!!/Magyar feliratos VIDEÓ!/AZ OLTÁSOK FOLYTATÓDNI FOGNAK ÉS RENDSZERESEK LESZNEK!Miért? Mert ÉRDEKÜK a kormányoknak bizonytalanságban tartani!AZ IGAZI JÁRVÁNY MOST KEZDŐDIK! A BEOLTOTTAKBÓL!MINÉL TÖBBET OLTUNK, ANNÁL TÖBB LESZ A HALÁLOZÁS A VÍRUSTÓL.A korlátozások egyre szigorúbbak lesznek és aki nem engedelmeskedik, azokat készülnek kiiktatni!OLTÁS NÉLKÜL ESÉLYÜNK LENNE CSOPORTOS IMMUNITÁST LÉTREHOZNI EZELLEN AZ ALIG VESZÉLYES (ÁTKERESZTELT INFLUENZA) VÍRUS ELLEN./Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber/AMI JÓ HÍR: Kiderült, hogy vannak még a médiában józan, értelmes és őszinte főszerkesztők is.A probléma csak az, hogy sajnos nem Magyarországon, hanem külföldön…Azért jó nézni és hallani ilyet, mert idehaza a képernyőkön csak a média számára „hasznos idiótákat” lehet mindenhol látni. Ezekkel egy kis pénzért vagy a szereplésért bármit el lehet mondatni, amivel a nézettséget tudják növelni, a hazudozással meg a hamis adatokkal pedig az embereket becsapni és megfélemlíteni…Ezek helyett olvassátok és támogassátok inkább a hiteles forrásból származó információkat és híreket: https://mediaforras.com Médiaforrás: 68800099-11153906Külföldről IBAN: HU95-6880-0099-1115-3906-0000-0000BIC kód: TAKBHUHB Keywords covidmaszkhiszteriagodenyelsamittmannsgruber

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