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COVID HYSTERIA WILL NOT STOP in 2021! / A COVID hisztéria NEM ÁLL MEG 2021-ben! / Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber
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51 views • April 16, 2021
VIDEO IN GERMAN voice! /VIDEÓ MAGYAR feliratozással!/
AZT HISZED, VÉGE LESZ MOST A JÁRVÁNYNAK?
2021 ŐSSZEL ÚJRA KEZDIK!!!
/Magyar feliratos VIDEÓ!/
AZ OLTÁSOK FOLYTATÓDNI FOGNAK ÉS RENDSZERESEK LESZNEK!
Miért? Mert ÉRDEKÜK a kormányoknak bizonytalanságban tartani!
AZ IGAZI JÁRVÁNY MOST KEZDŐDIK! A BEOLTOTTAKBÓL!
MINÉL TÖBBET OLTUNK, ANNÁL TÖBB LESZ A HALÁLOZÁS A VÍRUSTÓL.
A korlátozások egyre szigorúbbak lesznek és aki nem engedelmeskedik, azokat készülnek kiiktatni!
OLTÁS NÉLKÜL ESÉLYÜNK LENNE CSOPORTOS IMMUNITÁST LÉTREHOZNI EZELLEN AZ ALIG VESZÉLYES (ÁTKERESZTELT INFLUENZA) VÍRUS ELLEN.
/Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber/
AMI JÓ HÍR: Kiderült, hogy vannak még a médiában józan, értelmes és őszinte főszerkesztők is.
A probléma csak az, hogy sajnos nem Magyarországon, hanem külföldön…
Azért jó nézni és hallani ilyet, mert idehaza a képernyőkön csak a média számára „hasznos idiótákat” lehet mindenhol látni. Ezekkel egy kis pénzért vagy a szereplésért bármit el lehet mondatni, amivel a nézettséget tudják növelni, a hazudozással meg a hamis adatokkal pedig az embereket becsapni és megfélemlíteni…
Ezek helyett olvassátok és támogassátok inkább a hiteles forrásból származó információkat és híreket: https://mediaforras.com
Médiaforrás: 68800099-11153906
Külföldről IBAN: HU95-6880-0099-1115-3906-0000-0000
BIC kód: TAKBHUHB
AZT HISZED, VÉGE LESZ MOST A JÁRVÁNYNAK?
2021 ŐSSZEL ÚJRA KEZDIK!!!
/Magyar feliratos VIDEÓ!/
AZ OLTÁSOK FOLYTATÓDNI FOGNAK ÉS RENDSZERESEK LESZNEK!
Miért? Mert ÉRDEKÜK a kormányoknak bizonytalanságban tartani!
AZ IGAZI JÁRVÁNY MOST KEZDŐDIK! A BEOLTOTTAKBÓL!
MINÉL TÖBBET OLTUNK, ANNÁL TÖBB LESZ A HALÁLOZÁS A VÍRUSTÓL.
A korlátozások egyre szigorúbbak lesznek és aki nem engedelmeskedik, azokat készülnek kiiktatni!
OLTÁS NÉLKÜL ESÉLYÜNK LENNE CSOPORTOS IMMUNITÁST LÉTREHOZNI EZELLEN AZ ALIG VESZÉLYES (ÁTKERESZTELT INFLUENZA) VÍRUS ELLEN.
/Wochenblick - Elsa Mittmannsgruber/
AMI JÓ HÍR: Kiderült, hogy vannak még a médiában józan, értelmes és őszinte főszerkesztők is.
A probléma csak az, hogy sajnos nem Magyarországon, hanem külföldön…
Azért jó nézni és hallani ilyet, mert idehaza a képernyőkön csak a média számára „hasznos idiótákat” lehet mindenhol látni. Ezekkel egy kis pénzért vagy a szereplésért bármit el lehet mondatni, amivel a nézettséget tudják növelni, a hazudozással meg a hamis adatokkal pedig az embereket becsapni és megfélemlíteni…
Ezek helyett olvassátok és támogassátok inkább a hiteles forrásból származó információkat és híreket: https://mediaforras.com
Médiaforrás: 68800099-11153906
Külföldről IBAN: HU95-6880-0099-1115-3906-0000-0000
BIC kód: TAKBHUHB
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