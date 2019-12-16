Η ΕΛΑΣ θα παρακολουθεί συνομιλίες πολιτών σε Viber και WhatsApp

Λογισμικό που θα παρακολουθεί άμεσα το Viber, το WhatsApp και δεκάδες εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου αποκτά η Ελληνική Αστυνομία και η ΕΥΠ.Το Φόρουμ μας κάντε εγγραφήΣύμφωνα με την εφημερίδα «Βήμα», κλιμάκιο στελεχών της ΕΥΠ μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν η Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών αλλά και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.