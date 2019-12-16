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Η ΕΛΑΣ θα παρακολουθεί συνομιλίες πολιτών σε Viber και WhatsApp
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164 views • December 16, 2019
Λογισμικό που θα παρακολουθεί άμεσα το Viber, το WhatsApp και δεκάδες εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου αποκτά η Ελληνική Αστυνομία και η ΕΥΠ.
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Σύμφωνα με την εφημερίδα «Βήμα», κλιμάκιο στελεχών της ΕΥΠ μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν η Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών αλλά και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Το Φόρουμ μας κάντε εγγραφή
http://uhutv.forumotion.eu/
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Βήμα», κλιμάκιο στελεχών της ΕΥΠ μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν η Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών αλλά και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
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