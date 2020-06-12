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Le projet de loi 61 de Christian Dubé, une insulte à l'intelligence des Québécois
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24 views • June 12, 2020
La CAQ a tenté de jouer au "fact checker" pour défendre son très, très controversé projet de loi 61 qui accorde des pouvoir démesurés au gouvernement de François Legault et ce, pour aussi longtemps qu'il le désire, avec un site web intitulé "pl61.ca".
Dans le site "pl61.ca", on retrouve une comparaison, côte-à-côte, de la "Fiction" (des opposants au projet de loi) et des "Faits" (selon les défenseurs de la CAQ). Dans ce vidéo, je vous explique qu'il aurait fallu une autre colonne de comparaison intitulée "Réalité" pour "corriger" les "Faits", tels que vus par les tenants de la CAQ.
C'est donc un épisode où on parle du projet de loi 61 mais aussi, de l'auteur de celui-ci, à savoir le député caquiste de La Prairie, Christian Dubé.
Vous trouverez d'ailleurs des informations sur le parcours professionnel récent de Christian Dubé, dans cette page:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1341
Membre du CA de Québécor, de la Caisse de dépôt et de placement, du Cirque du soleil et de Bombardier Transports, Christian Dubé était très actif dans les conseils d'administration influents du Québec, avant de rejoindre la CAQ, dans La Prairie.
Les Québécois doivent aiguiser leur esprit critique pour comprendre à qui profite le projet de loi 61 et pourquoi il est vraiment utile, maintenant, pour la CAQ (parce qu'il n'a pas d'utilité pour les Québécois, à part pour les soumettre à une forme sournoise de dictature sur fond de crise sanitaire potentiellement permanente).
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Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
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