Как превратить диагноз "РАК" из смертного приговора во всеобъемлющую радость бытия? Интервью с Доктором Ли Эрин Коннили

Boris Grinblat 139 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

235 views • March 22, 2022





Доктор Коннили расскажет о том, как превратить диагноз «Рак» из смертного приговора, из страха, из краха всех надежд - в жизнь с целью наполнить её не только радостью и смыслом, но даже здоровьем и энергией. О том, как вернуть контроль над своим здоровьем.



Если вам говорят, что вам осталось три или шесть месяцев жизни, не верьте в это. Выбросьте это из головы.



Стресс угнетает циркуляцию крови, и, вне всякого сомнения, ускоряет метастазирование и миграцию раковых клеток. Пациенты, которые решили быть счастливыми, решили, что рак - это не проклятие, а дар свыше, достигают лучших результатов. Но если пациенты озлобляются, пребывают в состоянии страха и стресса, то они не справляются.



Русский перевод: Ксения Нагаева

Редактор перевода: Алёна Басарева

Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин



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