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Как превратить диагноз "РАК" из смертного приговора во всеобъемлющую радость бытия? Интервью с Доктором Ли Эрин Коннили
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235 views • March 22, 2022
Доктор Ли Эрин Коннили лечила более 47 000 пациентов. Она - одна из лидеров в сфере интегративной медицины, доктор Коннили применяет лучшие практики из всех научных направлений, включая стандартную медицину, гомеопатию и восточную медицину. Она главный врач в Центре исцеления от рака, и также в Центре Новой Медицины.
Доктор Коннили расскажет о том, как превратить диагноз «Рак» из смертного приговора, из страха, из краха всех надежд - в жизнь с целью наполнить её не только радостью и смыслом, но даже здоровьем и энергией. О том, как вернуть контроль над своим здоровьем.
Если вам говорят, что вам осталось три или шесть месяцев жизни, не верьте в это. Выбросьте это из головы.
Стресс угнетает циркуляцию крови, и, вне всякого сомнения, ускоряет метастазирование и миграцию раковых клеток. Пациенты, которые решили быть счастливыми, решили, что рак - это не проклятие, а дар свыше, достигают лучших результатов. Но если пациенты озлобляются, пребывают в состоянии страха и стресса, то они не справляются.
Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
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Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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Доктор Коннили расскажет о том, как превратить диагноз «Рак» из смертного приговора, из страха, из краха всех надежд - в жизнь с целью наполнить её не только радостью и смыслом, но даже здоровьем и энергией. О том, как вернуть контроль над своим здоровьем.
Если вам говорят, что вам осталось три или шесть месяцев жизни, не верьте в это. Выбросьте это из головы.
Стресс угнетает циркуляцию крови, и, вне всякого сомнения, ускоряет метастазирование и миграцию раковых клеток. Пациенты, которые решили быть счастливыми, решили, что рак - это не проклятие, а дар свыше, достигают лучших результатов. Но если пациенты озлобляются, пребывают в состоянии страха и стресса, то они не справляются.
Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему
Ответ раку. Интервью с доктором Ли Эрин Коннили https://medalternativa.info/our/intervyu-s-li-erin-konnili/
Что такое GcMAF, и как он может помочь в борьбе с раком? https://medalternativa.info/entry/gcmaf-kill-rak/
Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
У меня обнаружили рак, что мне делать? https://medalternativa.info/entry/obnaruzhili-rak-chto-delat/
Рак — это механизм выживания организма https://medalternativa.info/entry/rak-eto-simptom/
Диагноз — рак. Что делать? https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 900 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
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