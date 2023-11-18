JEWISH NOHIDE LAWS EXPOSED!.

THE JEWISH NOAHIDE LAWS HAVE BEEN RATIFIED BY NEARLY EVERY PRESIDENT
SINCE THE ASSASSINATION OF PRESIDENT KENNEDY. THESE SATANIC MAN MADE
LAWS DECLARE IF ONE DOESN'T SUBMIT TO THEM HE OR SHE WILL BE BEHEADED.
THIS IS THE REASON WHY THERE'S 100 OF THOUSANDS OF CHINESE GUILLOTINES
STORED ON MILITARY BASES THROUGHOUT AMERICA RIGHT NOW.ALSO DECLARED IF
ONE WORSHIPS YESHUA/JESUS HE OR SHE WILL ALSO BE BEHEADED. WE MUST
REMEMBER THIS IS SATANS WORLD AND HE WANTS ALL HUMANITY DESTROYED. WE'RE
NOW IN THE TRIBULATION AND THIS IS NO TIME TO REFUSE THE ONLY WAY INTO
HEAVEN. REPENT OR PERISH. WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH IT WILL BE TOO
LATE TO CHANGE YOUR MIND. HELL ON EARTH HAS ARRIVED FOR HUMANITY! PREP,
ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE CLOCK IS TICKING...
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