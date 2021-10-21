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Добродетельная жена из 31-й главы Притчей – невеста Агнца, Возлюбленная из Песни Песней, избранный остаток из 24-й гл. Матф, 144 000 искупленных из 14-й гл. Откр.
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1811 views • October 21, 2021
Документ, на основании которого сделано видео:
Добродетельная жена (полная версия, с разбором значения ключевых слов из оригинальных текстов Библии) https://cloud.mail.ru/public/jsEx/N68YGTv4H
Добродетельная жена (сокращённая версия, только с параллельными цитатами из Писания)
https://cloud.mail.ru/public/dFfC/34eryqkDf
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Хочу поделиться тем, что Господь помог увидеть в 31-й главе Притчей. В вопросе “Кто найдет добродетельную жену?” (Притч 31:10) – кто из верующих будет стараться соответствовать характеристикам, которые далее описываются в 31-й главе Притчей, то есть то, чего Господь ожидает от Своих верных. Я нашла много параллельных образов между из других отрывков Писания: Возлюбленная из Песни Песней, невеста и жена Агнца, 144 000 искупленных из Откровения (глава 14) и избранные от четырёх концов земли из Евангелия от Матфея (глава 24).
Вот пара таких параллелей:
• 15 Она встает ещё ночью и раздает пищу в доме своём и урочное служанкам своим.
https://studybible.ru/syn/20/31/#15
45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?
Евангелие от Матфея 24 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/24/#45
• 16 Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.
https://studybible.ru/syn/20/31/#16
38 поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;
Евангелие от Матфея 13 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/13/#38
7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его.
Исаия 5 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/23/5/#7
• 22 Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда её.
https://studybible.ru/syn/20/31/#22
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
Откровение Иоанна 19 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/19/#8
Возлюбленная, невеста и жена – это этапы приближения человека к Богу, но все возрастают в Духе с разной скоростью. В 31-й главе Притчей даются ориентиры, какими Господь хочет видеть Свою будущую невесту и жену (в Библии Божий народ очень часто сравнивается с женой и завет между Богом и человеком - как брачный союз).
Сроки апокалипсиса: последняя седмина с 2017-2024 гг. (плейлист на английском)
https://www.youtube.com/watch?v=MZdN5NJQ35k&;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=25
Полезные ссылки:
Библия онлайн (глава про добродетельную жену): https://studybible.ru/syn/20/31/
Смотреть эту главу в оригинале, начиная с 10-го стиха: https://biblehub.com/text/proverbs/31-10.htm
Словарь Стронга (древнееврейские слова из Библии со значениями на русском http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb802.htm
Добродетельная жена (полная версия, с разбором значения ключевых слов из оригинальных текстов Библии) https://cloud.mail.ru/public/jsEx/N68YGTv4H
Добродетельная жена (сокращённая версия, только с параллельными цитатами из Писания)
https://cloud.mail.ru/public/dFfC/34eryqkDf
Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мой канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Хочу поделиться тем, что Господь помог увидеть в 31-й главе Притчей. В вопросе “Кто найдет добродетельную жену?” (Притч 31:10) – кто из верующих будет стараться соответствовать характеристикам, которые далее описываются в 31-й главе Притчей, то есть то, чего Господь ожидает от Своих верных. Я нашла много параллельных образов между из других отрывков Писания: Возлюбленная из Песни Песней, невеста и жена Агнца, 144 000 искупленных из Откровения (глава 14) и избранные от четырёх концов земли из Евангелия от Матфея (глава 24).
Вот пара таких параллелей:
• 15 Она встает ещё ночью и раздает пищу в доме своём и урочное служанкам своим.
https://studybible.ru/syn/20/31/#15
45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?
Евангелие от Матфея 24 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/24/#45
• 16 Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.
https://studybible.ru/syn/20/31/#16
38 поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;
Евангелие от Матфея 13 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/13/#38
7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его.
Исаия 5 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/23/5/#7
• 22 Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда её.
https://studybible.ru/syn/20/31/#22
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
Откровение Иоанна 19 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/19/#8
Возлюбленная, невеста и жена – это этапы приближения человека к Богу, но все возрастают в Духе с разной скоростью. В 31-й главе Притчей даются ориентиры, какими Господь хочет видеть Свою будущую невесту и жену (в Библии Божий народ очень часто сравнивается с женой и завет между Богом и человеком - как брачный союз).
Сроки апокалипсиса: последняя седмина с 2017-2024 гг. (плейлист на английском)
https://www.youtube.com/watch?v=MZdN5NJQ35k&;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=25
Полезные ссылки:
Библия онлайн (глава про добродетельную жену): https://studybible.ru/syn/20/31/
Смотреть эту главу в оригинале, начиная с 10-го стиха: https://biblehub.com/text/proverbs/31-10.htm
Словарь Стронга (древнееврейские слова из Библии со значениями на русском http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb802.htm
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