Добродетельная жена из 31-й главы Притчей – невеста Агнца, Возлюбленная из Песни Песней, избранный остаток из 24-й гл. Матф, 144 000 искупленных из 14-й гл. Откр.

Neba Luch 70 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

1811 views • October 21, 2021



Добродетельная жена (полная версия, с разбором значения ключевых слов из оригинальных текстов Библии)

Добродетельная жена (сокращённая версия, только с параллельными цитатами из Писания)

https://cloud.mail.ru/public/dFfC/34eryqkDf



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Хочу поделиться тем, что Господь помог увидеть в 31-й главе Притчей. В вопросе “Кто найдет добродетельную жену?” (Притч 31:10) – кто из верующих будет стараться соответствовать характеристикам, которые далее описываются в 31-й главе Притчей, то есть то, чего Господь ожидает от Своих верных. Я нашла много параллельных образов между из других отрывков Писания: Возлюбленная из Песни Песней, невеста и жена Агнца, 144 000 искупленных из Откровения (глава 14) и избранные от четырёх концов земли из Евангелия от Матфея (глава 24).



Вот пара таких параллелей:



• 15 Она встает ещё ночью и раздает пищу в доме своём и урочное служанкам своим.

https://studybible.ru/syn/20/31/#15



45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?

Евангелие от Матфея 24 глава – Библия:



• 16 Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

https://studybible.ru/syn/20/31/#16



38 поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;

Евангелие от Матфея 13 глава – Библия:



7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его.

Исаия 5 глава – Библия:



• 22 Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда её.

https://studybible.ru/syn/20/31/#22



7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.

Откровение Иоанна 19 глава — Библия:



Возлюбленная, невеста и жена – это этапы приближения человека к Богу, но все возрастают в Духе с разной скоростью. В 31-й главе Притчей даются ориентиры, какими Господь хочет видеть Свою будущую невесту и жену (в Библии Божий народ очень часто сравнивается с женой и завет между Богом и человеком - как брачный союз).



Сроки апокалипсиса: последняя седмина с 2017-2024 гг. (плейлист на английском)

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Полезные ссылки:



Библия онлайн (глава про добродетельную жену):



Смотреть эту главу в оригинале, начиная с 10-го стиха:



Словарь Стронга (древнееврейские слова из Библии со значениями на русском Документ, на основании которого сделано видео:Добродетельная жена (полная версия, с разбором значения ключевых слов из оригинальных текстов Библии) https://cloud.mail.ru/public/jsEx/N68YGTv4H Добродетельная жена (сокращённая версия, только с параллельными цитатами из Писания)Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchnebaМой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Мой канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Хочу поделиться тем, что Господь помог увидеть в 31-й главе Притчей. В вопросе “Кто найдет добродетельную жену?” (Притч 31:10) – кто из верующих будет стараться соответствовать характеристикам, которые далее описываются в 31-й главе Притчей, то есть то, чего Господь ожидает от Своих верных. Я нашла много параллельных образов между из других отрывков Писания: Возлюбленная из Песни Песней, невеста и жена Агнца, 144 000 искупленных из Откровения (глава 14) и избранные от четырёх концов земли из Евангелия от Матфея (глава 24).Вот пара таких параллелей:• 15 Она встает ещё ночью и раздает пищу в доме своём и урочное служанкам своим.45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?Евангелие от Матфея 24 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/24/#45 • 16 Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.38 поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;Евангелие от Матфея 13 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/40/13/#38 7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его.Исаия 5 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/23/5/#7 • 22 Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда её.7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.Откровение Иоанна 19 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/19/#8 Возлюбленная, невеста и жена – это этапы приближения человека к Богу, но все возрастают в Духе с разной скоростью. В 31-й главе Притчей даются ориентиры, какими Господь хочет видеть Свою будущую невесту и жену (в Библии Божий народ очень часто сравнивается с женой и завет между Богом и человеком - как брачный союз).Сроки апокалипсиса: последняя седмина с 2017-2024 гг. (плейлист на английском) https://www.youtube.com/watch?v=MZdN5NJQ35k& ;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=25Полезные ссылки:Библия онлайн (глава про добродетельную жену): https://studybible.ru/syn/20/31/ Смотреть эту главу в оригинале, начиная с 10-го стиха: https://biblehub.com/text/proverbs/31-10.htm Словарь Стронга (древнееврейские слова из Библии со значениями на русском http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb802.htm Keywords biblejesus christend timesyulia litvinovayulia kamyshlovajulia litvinovapritchi 31 dobrodetelnaya jena

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