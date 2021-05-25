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53) Efeitos EMF observados em bombeiros da Califórnia
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55 views • May 25, 2021
Créditos:
Testimony Opposing 5G in Montgomery County: Firefighters on Health Effects of Cell Towers | 03/10/2018
https://www.youtube.com/watch?v=9hA6v2-mhcM
Carta sobre o caso de um dos maiores peritos em cancro do mundo:
« Ironicamente, os mais fortes entre nós, os bombeiros, receberam uma isenção com a SB649 [isentos de antenas sobre os quartéis]. Depois de anos, dos seus quartéis serem alvo preferencial da colocação de antenas de telecomunicações móveis, os testes entre um grupo de bombeiros da Califórnia sob SPECT cerebral revelaram anormalidades concretas que incluíam o comprometimento cognitivo. O que traduzido para os bombeiros,ocasionalmente perdiam-se enquanto conduziam o seu equipamento de emergência através das ruas, da cidade onde cresceram. A infertilidade e o aborto espontâneo era uma praga no departamento. Talvez o mais chocante de tudo, as antenas perto do quartel foram medidas a um milésimo da potência permitida pelos padrões do FCC [a -11 dBm].(…) Se os bombeiros estavam funcionalmente comprometidos, nós estamos todos em risco. » – Lennart Hardell. To the honorable Edmund G. Brown, JR. from experts worldwidein opposition to SB 649. De 19 Setembro, 2017. Acedido a 14 Dezembro, 2018.http://www.ca4safertech.com/worldwide-experts-opposition-sb-649/
Environmental Health Trust
Montgomery County Maryland Public Hearing on 5G 9/2018:
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
Firefighters Exempt Selves from Calif. Bill to Save Others
https://www.odwyerpr.com/story/public/9385/2017-09-13/firefighters-exempt-selves-from-calif-bill-save-others.html
SB-649 Wireless telecommunications facilities
https://leginfo.legislature.ca.gov/face/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB649
Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates, by Norm Alster. Published by Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University. (2015): https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/11/Captured-Agency-How-the-Federal-Communications-Commission-is-Dominated-by-the-Industries-it-Presumably-Regulates.pdf
Razão porque as Seguradoras-mãe não cobrem riscos das EMF:
Swiss Re Report (2013). “Unforeseen Consequences of Electromagnetic Fields”: http://nebula.wsimg.com/3ef9a4d9a5a32e5aeaf9226b982e9fb3?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&;disposition=0&alloworigin=1
Actualização: https://zero5g.com/2019/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to-our-health/
Lloyd's of London Underwriter in 2010. Electromagnetic fields from mobile phones: recent development: https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/technology/emf | https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/emerging-risk-reports/emf-final-november-2010.pdf
Insurance companies do not cover health damage caused by mobile technologies
https://beyondradiation.blogs.com/mblog/2010/09/insurance-companies-do-not-cover-health-damage-caused-by-mobile-technologies-disconnect.html
Lloyd’s insurance company does not cover health damage caused by electromagnetic radiation
https://www.jrseco.com/lloyds-insurance-company-does-not-cover-health-damage-caused-by-electromagnetic-radiation/
Insurer Swiss Re: electromagnetic radiation highest risk category
https://www.jrseco.com/insurer-swiss-re-electromagnetic-radiation-highest-risk-category/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
Testimony Opposing 5G in Montgomery County: Firefighters on Health Effects of Cell Towers | 03/10/2018
https://www.youtube.com/watch?v=9hA6v2-mhcM
Carta sobre o caso de um dos maiores peritos em cancro do mundo:
« Ironicamente, os mais fortes entre nós, os bombeiros, receberam uma isenção com a SB649 [isentos de antenas sobre os quartéis]. Depois de anos, dos seus quartéis serem alvo preferencial da colocação de antenas de telecomunicações móveis, os testes entre um grupo de bombeiros da Califórnia sob SPECT cerebral revelaram anormalidades concretas que incluíam o comprometimento cognitivo. O que traduzido para os bombeiros,ocasionalmente perdiam-se enquanto conduziam o seu equipamento de emergência através das ruas, da cidade onde cresceram. A infertilidade e o aborto espontâneo era uma praga no departamento. Talvez o mais chocante de tudo, as antenas perto do quartel foram medidas a um milésimo da potência permitida pelos padrões do FCC [a -11 dBm].(…) Se os bombeiros estavam funcionalmente comprometidos, nós estamos todos em risco. » – Lennart Hardell. To the honorable Edmund G. Brown, JR. from experts worldwidein opposition to SB 649. De 19 Setembro, 2017. Acedido a 14 Dezembro, 2018.http://www.ca4safertech.com/worldwide-experts-opposition-sb-649/
Environmental Health Trust
Montgomery County Maryland Public Hearing on 5G 9/2018:
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
Firefighters Exempt Selves from Calif. Bill to Save Others
https://www.odwyerpr.com/story/public/9385/2017-09-13/firefighters-exempt-selves-from-calif-bill-save-others.html
SB-649 Wireless telecommunications facilities
https://leginfo.legislature.ca.gov/face/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB649
Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates, by Norm Alster. Published by Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University. (2015): https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/11/Captured-Agency-How-the-Federal-Communications-Commission-is-Dominated-by-the-Industries-it-Presumably-Regulates.pdf
Razão porque as Seguradoras-mãe não cobrem riscos das EMF:
Swiss Re Report (2013). “Unforeseen Consequences of Electromagnetic Fields”: http://nebula.wsimg.com/3ef9a4d9a5a32e5aeaf9226b982e9fb3?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&;disposition=0&alloworigin=1
Actualização: https://zero5g.com/2019/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to-our-health/
Lloyd's of London Underwriter in 2010. Electromagnetic fields from mobile phones: recent development: https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/technology/emf | https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/emerging-risk-reports/emf-final-november-2010.pdf
Insurance companies do not cover health damage caused by mobile technologies
https://beyondradiation.blogs.com/mblog/2010/09/insurance-companies-do-not-cover-health-damage-caused-by-mobile-technologies-disconnect.html
Lloyd’s insurance company does not cover health damage caused by electromagnetic radiation
https://www.jrseco.com/lloyds-insurance-company-does-not-cover-health-damage-caused-by-electromagnetic-radiation/
Insurer Swiss Re: electromagnetic radiation highest risk category
https://www.jrseco.com/insurer-swiss-re-electromagnetic-radiation-highest-risk-category/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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