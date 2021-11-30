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De Gevaren van Statines (Cholesterolremmers Cholesterolverlagers cholesterol medicatie LDL CoQ10)
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25 views • November 30, 2021
Statines (cholesterolremmers, cholesterolverlagers, cholesterol verlagende medicijnen) worden zwaar gepromoot, gebruikt door miljoenen mensen en zijn één van de meest voorgeschreven medicijnen. Medische autoriteiten claimen dat statines het risico op hartziekten en beroertes verkleinen omdat ze 'slechte' LDL cholesterol verlagen. Maar dit wordt weerlegd door onafhankelijke onderzoeken en statistieken. http://cholesterolremmers.com
http://drmalcolmkendrick.org/the-great-cholesterol-con
De hypothese is dat 'slechte' LDL cholesterol de aderen dichtslibt, wat hartaanvallen en beroertes veroorzaakt. Echter uit medische onderzoeken blijkt:
1. Mensen met hoge cholesterol leven meestal langer.
2. Mensen met hartziekten hebben meestal lage cholesterol.
3. Cholesterol-verlaging leidt niet tot minder hartziekten.
4. Statines verhogen(!) het risico op hartziekten en beroertes. http://leefbewust.com/themas/statines_nietwerken.html
http://cholesterolisnietschadelijk.nl
http://fonteine.com/cholesterol.html
http://ninefornews.nl/de-cholesterol-leugen-mensen-met-hoog-cholesterol-leven-langer http://wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-cholesterolmythe-naar-statine-schade http://succesboeken.nl/coversGrootPDF/9789079872305.pdf
De omzet van de statine-industrie bedraagt meer dan 29 miljard dollar per jaar! http://fonteine.com/statines2.html
Statines blokkeren een enzym in de lever verantwoordelijk voor de aanmaak van cholesterol en CoQ10. Echter, cholesterol en CoQ10 zijn essentieel voor het optimaal functioneren van het lichaam en de hersenen!
http://www.fonteine.com/q10.html
Statines kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken waaronder chronische vermoeiheid, spierpijn, spierverslapping, nierfalen, leverschade, diabetes, geboorteafwijkingen, hartfalen en kanker. Statines veroorzaken kanker omdat statines het lichaam verzuren en tumoren alleen kunnen groeien in een zuur lichaam.
http://optimalegezondheid.com/bijwerkingen-van-cholesterol-medicijen http://leefbewust.com/themas/statines_myoglobine.html
http://ntvg.nl/publicatie/Lever-en-nierschade-door-statines http://wanttoknow.nl/gezondheid/cholesterol-hoe-een-mythe-wel-diabetes-kan-veroorzaken http://leefbewust.com/themas/statines.html
http://fonteine.com/statines.html
http://www.leefbewust.com/themas/cholesterol.html
http://fonteine.com/statines_lipitor.html
http://statineffects.com/info/adverse_effects.htm
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
"Hosea 4:6 (NBG51)
Reportages en artikelen over statines en cholesterolverlagers door TROS Radar: http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/cholesterol/videos http://radar.avrotros.nl/zoeken/#/&;sort=datetime:desc&page=1&layout=list&q=statines http://radar.avrotros.nl/tag/cholesterol
Boek 'Feiten en fabels over Cholesterol': http://succesboeken.nl/?isbn=9789079872305&;PC=3C2FA222
Boek 'De Cholesterol Leugen'':
http://bol.com/nl/p/de-cholesterol-leugen/1001004002602615
Bijwerkingen gemeld door statine gebruikers:
http://mijnmedicijn.nl/cholesterol
http://statinstories.com
http://spierziekten.nl/zoeken/?tx_solr%5Bq%5D=statine https://radar.avrotros.nl/forum/search.php?keywords=cholesterol https://radar.avrotros.nl/forum/search.php?keywords=statines
Er bestaan vele soorten statines waaronder atorvastatine (Lipitor, Torvast), fluvastatine (Lescol), mevastatine (Compactin), lovastatine (Mevacor, Altoprev, Altocor), pitavastatine (Livalo, Pitava), pravastatine (Pravachol, Selektine, Lipostat), rosuvastatine (Crestor) en simvastatine (Zocor, Lipex).
In 2004 werden de cholesterol-richtlijnen aangepast waardoor meer 'patiënten' behandeld konden worden met statines. 8 van de 9 commissie leden hadden financiële belangen in de statine industrie...
http://leefbewust.com/2013/nieuws/cholesterol5.html
In 2012 kwam de Amerikaanse medicijnendienst FDA met nieuwe waarschuwingen voor statines, voor een verhoogd risico voor leverschade, geheugenverlies, verwarring, Type 2 diabetes en spierverslapping.
Documentaire 'Statin Nation':
http://amazon.com/Statin-Nation-Justin-Smith/dp/B076CRRP28
Gezonde cholesterol zónder medicatie:
http://optimalegezondheid.com/10-tips-om-je-cholesterol-te-verlagen http://infokit.nl/truusinfo/statines-wondermiddel-of-tragedie.html
Meer info:
http://cholesterolisnietschadelijk.nl
http://leefbewust.com/themas/hartstichting.html http://leefbewust.com/themas/cholesterol_leugens.html http://www.fonteine.com/hart_bloedvaten.html http://natuurdietisten.nl/news_article.php?cod=308
http://wanttoknow.nl/gezondheid/vetarm-dieet-veroorzaakt-juist-hartziekten http://voedingisgezondheid.nl/Cholesterol.html
http://drmalcolmkendrick.org/the-great-cholesterol-con
De hypothese is dat 'slechte' LDL cholesterol de aderen dichtslibt, wat hartaanvallen en beroertes veroorzaakt. Echter uit medische onderzoeken blijkt:
1. Mensen met hoge cholesterol leven meestal langer.
2. Mensen met hartziekten hebben meestal lage cholesterol.
3. Cholesterol-verlaging leidt niet tot minder hartziekten.
4. Statines verhogen(!) het risico op hartziekten en beroertes. http://leefbewust.com/themas/statines_nietwerken.html
http://cholesterolisnietschadelijk.nl
http://fonteine.com/cholesterol.html
http://ninefornews.nl/de-cholesterol-leugen-mensen-met-hoog-cholesterol-leven-langer http://wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-cholesterolmythe-naar-statine-schade http://succesboeken.nl/coversGrootPDF/9789079872305.pdf
De omzet van de statine-industrie bedraagt meer dan 29 miljard dollar per jaar! http://fonteine.com/statines2.html
Statines blokkeren een enzym in de lever verantwoordelijk voor de aanmaak van cholesterol en CoQ10. Echter, cholesterol en CoQ10 zijn essentieel voor het optimaal functioneren van het lichaam en de hersenen!
http://www.fonteine.com/q10.html
Statines kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken waaronder chronische vermoeiheid, spierpijn, spierverslapping, nierfalen, leverschade, diabetes, geboorteafwijkingen, hartfalen en kanker. Statines veroorzaken kanker omdat statines het lichaam verzuren en tumoren alleen kunnen groeien in een zuur lichaam.
http://optimalegezondheid.com/bijwerkingen-van-cholesterol-medicijen http://leefbewust.com/themas/statines_myoglobine.html
http://ntvg.nl/publicatie/Lever-en-nierschade-door-statines http://wanttoknow.nl/gezondheid/cholesterol-hoe-een-mythe-wel-diabetes-kan-veroorzaken http://leefbewust.com/themas/statines.html
http://fonteine.com/statines.html
http://www.leefbewust.com/themas/cholesterol.html
http://fonteine.com/statines_lipitor.html
http://statineffects.com/info/adverse_effects.htm
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
"Hosea 4:6 (NBG51)
Reportages en artikelen over statines en cholesterolverlagers door TROS Radar: http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/cholesterol/videos http://radar.avrotros.nl/zoeken/#/&;sort=datetime:desc&page=1&layout=list&q=statines http://radar.avrotros.nl/tag/cholesterol
Boek 'Feiten en fabels over Cholesterol': http://succesboeken.nl/?isbn=9789079872305&;PC=3C2FA222
Boek 'De Cholesterol Leugen'':
http://bol.com/nl/p/de-cholesterol-leugen/1001004002602615
Bijwerkingen gemeld door statine gebruikers:
http://mijnmedicijn.nl/cholesterol
http://statinstories.com
http://spierziekten.nl/zoeken/?tx_solr%5Bq%5D=statine https://radar.avrotros.nl/forum/search.php?keywords=cholesterol https://radar.avrotros.nl/forum/search.php?keywords=statines
Er bestaan vele soorten statines waaronder atorvastatine (Lipitor, Torvast), fluvastatine (Lescol), mevastatine (Compactin), lovastatine (Mevacor, Altoprev, Altocor), pitavastatine (Livalo, Pitava), pravastatine (Pravachol, Selektine, Lipostat), rosuvastatine (Crestor) en simvastatine (Zocor, Lipex).
In 2004 werden de cholesterol-richtlijnen aangepast waardoor meer 'patiënten' behandeld konden worden met statines. 8 van de 9 commissie leden hadden financiële belangen in de statine industrie...
http://leefbewust.com/2013/nieuws/cholesterol5.html
In 2012 kwam de Amerikaanse medicijnendienst FDA met nieuwe waarschuwingen voor statines, voor een verhoogd risico voor leverschade, geheugenverlies, verwarring, Type 2 diabetes en spierverslapping.
Documentaire 'Statin Nation':
http://amazon.com/Statin-Nation-Justin-Smith/dp/B076CRRP28
Gezonde cholesterol zónder medicatie:
http://optimalegezondheid.com/10-tips-om-je-cholesterol-te-verlagen http://infokit.nl/truusinfo/statines-wondermiddel-of-tragedie.html
Meer info:
http://cholesterolisnietschadelijk.nl
http://leefbewust.com/themas/hartstichting.html http://leefbewust.com/themas/cholesterol_leugens.html http://www.fonteine.com/hart_bloedvaten.html http://natuurdietisten.nl/news_article.php?cod=308
http://wanttoknow.nl/gezondheid/vetarm-dieet-veroorzaakt-juist-hartziekten http://voedingisgezondheid.nl/Cholesterol.html
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