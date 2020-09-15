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On se retrouve de plus en plus dans d'autres réseaux sociaux que Facebook
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5 views • September 15, 2020
Facebook a annoncé qu'à compter du 1er octobre 2020, la section 3.2 des Conditions d'utilisation sera mise à jour pour inclure:
"Nous pouvons également supprimer ou limiter l’accès à votre contenu, vos services ou vos informations si nous estimons que cela s’avère raisonnablement nécessaire pour éviter ou atténuer les effets juridiques ou réglementaires négatifs sur Facebook."
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1689
Les gens qui ont des positions contraires à celles des "fact checkers" qui sévissent de manière passablement sauvage dans Facebook se font contrôler, limiter et censurer.
Et l'intensité de ce contrôle devient sans cesse plus intense et touche un nombre bien plus grand d'utilisateurs de Facebook alors inutile d'attendre pour voir où dérive peut mener, un grand mouvement de "migration numérique" vers d'autres réseaux sociaux est en cours.
--
Voici quelques réseaux sociaux alternatifs où je suis présent et où j'invite tout le monde à venir me rejoindre:
- https://vk.com/logixca
- https://gab.com/logixca
- https://mewe.com/i/claudegelinas
- https://wego.social/logixca
- https://www.minds.com/logixca/
- https://beesbuzz.com/logixca
- https://parler.com/profile/cgelinas88/posts
Au plaisir de vous y retrouver, avec votre belle énergie!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Pour Interac, posez-moi une question facile, comme "ton prénom" et la réponse "Claude" ou quelque chose qui vous inspire!
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui contribue à ouvrir nos horizons pour mieux comprendre cette réalité dont nous sommes, en partie, les créateurs alors soyez, vous aussi, le changement que vous voulez, en ce monde!
"Nous pouvons également supprimer ou limiter l’accès à votre contenu, vos services ou vos informations si nous estimons que cela s’avère raisonnablement nécessaire pour éviter ou atténuer les effets juridiques ou réglementaires négatifs sur Facebook."
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1689
Les gens qui ont des positions contraires à celles des "fact checkers" qui sévissent de manière passablement sauvage dans Facebook se font contrôler, limiter et censurer.
Et l'intensité de ce contrôle devient sans cesse plus intense et touche un nombre bien plus grand d'utilisateurs de Facebook alors inutile d'attendre pour voir où dérive peut mener, un grand mouvement de "migration numérique" vers d'autres réseaux sociaux est en cours.
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