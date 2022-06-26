Adrian ONCIU | Ρουμανία | Καταγγέλλει το αδιαφανές συμβόλαιο εμβολίων $36 δις μεταξύ Pfizer και EU

O Adrian Onciu, ανεξάρτητος δημοσιογράφος στη Ρουμανία, σε ανάρτηση του στο Facebook στις 02 Δεκεμβρίου 2021 λέει: Έχω επισυνάψει το βίντεο περίληψη της ΕΡΕΥΝΑΣ Pfizer-Ursula, με αγγλικούς υπότιτλους.





O Adrian Onciu λέει ότι, 1υτό είναι το μόνο όπλο μας για τώρα. Ας το εκμεταλλευτούμε, να το χρησιμοποιήσουμε και να το μοιραστούμε μαζικά σε αγγλόφωνες ομάδες/σελίδες. Ο κόσμος αξίζει να μάθει την Αλήθεια μετά από σχεδόν δύο χρόνια τρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε γερά!





O Adrian Onciu λέει ότι, ο σύζυγος της Ursula Von der Leyen είναι ο άνθρωπος κλειδί στη διαπραγμάτευση του συμβολαίου της Pfizer με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.





Ενώ ο Heiko Von der Leyen, εκτός και από γνωστός γιατρός από το Ανόβερο, έγινε μέτοχος της Big Pharma μέσα σε μια νύχτα και παίρνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες απόδοσης, η σύζυγός του Ursula, επιβάλλει λογοκρισία και τρομοκρατεί τους Ευρωπαίους.





Ο Ρουμάνος δημοσιογράφος Adrian Onciu, δημοσίευσε το πρώτο μέρος αυτής της έρευνας στο mediafax.ro αλλά το άρθρο του αφαιρέθηκε.





Μια πρώτη απόδειξη θα ήταν ότι ο σύζυγός της Heiko Von der Leyen, προωθήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της αμερικανικής εταιρείας Orgenesis, που σχετίζεται με την Pfizer.





Ο Heiko έλαβε αύξηση μισθού 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και αυτό δεν περιλαμβάνει προμήθειες.





Δεύτερον, όταν η Ursula θέλησε να κάνει ένα βήμα πίσω μην υπογράφοντας το συμβόλαιο, το New York Time Magazine της υπενθύμισε ότι είχε διαγράψει όλα τα γραπτά της μηνύματα από το τηλέφωνό της μεταξύ της ίδιας και του διευθυντή της Pfizer, Albert Bourla.





Η σύνδεση μεταξύ Pfizer, Orgenesis και New York Time είναι το American Investment Fund Vanguard.





Αυτό το Fund κατέχει το 3,77% των μετοχών στην Orgenesis, 7,78% στην Pfizer και 9,25% στους New York Times.





Η Orgenesis και η Pfizer έχουν άλλους κοινούς μετόχους: SSga Funds Management και Geode Capital Management.





Πρέπει να πούμε ότι η Vanguard ελέγχει άλλους μετόχους και περίπου το 90% του αμερικανικού Τύπου.





Η Ursula και ο επικεφαλής της Pfizer, Albert Bourla, έκαναν συμφωνία για 2,4 δισεκατομμύρια δόσεις, δηλαδή 48 δισεκατομμύρια δολάρια.





Γνωρίζουμε ότι η Ursula διέγραψε όλα τα δεδομένα από το τηλέφωνό της και τα σύντομα μηνύματα που δεν αποθηκεύτηκαν καν στην επίσημη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.





Γνωρίζουμε ότι τα συμβόλαια για τα εμβόλια είναι λογοκριμένα.

Ολόκληρα κεφάλαια είναι σκιασμένα.





ΠΗΓΗ 1: https://www.facebook.com/adrian.onciu.official/videos/591203738845042





ΠΗΓΗ 2: https://www.asktheeu.org/en/request/exchange_between_president_von_d





ΠΗΓΗ 3: https://www.rt.com/news/535123-eu-commission-texts-pfizer/





ΠΗΓΗ 4: https://bit.ly/3OLtiiN

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