ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ_19_04_2019_

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Παράθεση των σημαντικότερων διαφορών άλλων "δογμάτων" και της Ορθόδοξου Εκκλησίας σχετικά με την Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, το Άγιον Φως, τη σταύρωση και Ανάσταση του Παντοκράτορα Κύριου ημών Ιησού Χριστό. Επιπρόσθετα, αναφορά στις πλάνες και στις συκοφαντίες περί του μυστηρίου του Αγίου Φωτός.
Κάθε ένθεος, πιστός ή χλιαρός, οφείλει να διαθέσει για τον εαυτό του το χρόνο ώστε να επιβεβαιώσει ή επιμορφωθεί περί της αληθείας του Κυρίου μας και των ασύστολων τερατουργημάτων που καταφεύγουν αιρέσεις και Χριστομάχοι για τα ανωτέρω.