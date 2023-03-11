SATANS 666 MARK IS EVERYWHERE NOW!

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INDIVIDUALS, RELIGIOUS ORGANIZATIONS, MEGA PREACHERS AND CORPORATE WORSHIP SATAN IF THEY FLASH SATAN'S OCCULT DEVIL SIGN. ANY 3 LETTER AGENCY OR OTHER ENTITY ALSO SERVES SATAN. THIS VIDEO EXPOSES COUNTLESS ENTITIES IN AMERICA AS WELL AS THE ENTERTAINMENT INDUSTRY. BEWARE OF FALSE PROPHETS. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...