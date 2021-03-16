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Opdatering omkring Grundlov, Forfatningsparti, Test undtagelser, mundbind, Nanna Fri, m.m.
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0 view • March 16, 2021
Modstandsbevægelsens kalender for det næste halve år! (marts 2021)
Donationer modtages til Forfatningspartiets arbejde på:
Mobilepay: 5389 1307
Konto i Skjern Bank:
Reg nr 7780
Konto nr 0002022440
Modstandsbevægelsens kalender:
20/3: World Wide Demonstration Denmark (https://fb.me/e/S1j01GZ3)
1/4: Ny International Corona dag
22/4: Borgerforslag behandles i Folketinget ”Mette Frederiksen for en Rigsret”
1/5: Danmarks modstandsbevægelse inviterer til Fælledparken
5/5: Danmarks befrielse, Mindelunden
5/6: Danmarks (måske sidste) Grundlovsdag på Himmelbjerget
16-18/6: Folkemøde Bornholm
13-15/8: Awaken Weekend 2021, sted endnu ikke fastlagt
11/9: Forfatningspartiets Årsmøde
Hjemmeside: https://forfatningspartiet.dk/
TAK FOR STØTTEN🙏❤🇩🇰🇩🇰🇩🇰
Donationer modtages til Forfatningspartiets arbejde på:
Mobilepay: 5389 1307
Konto i Skjern Bank:
Reg nr 7780
Konto nr 0002022440
Modstandsbevægelsens kalender:
20/3: World Wide Demonstration Denmark (https://fb.me/e/S1j01GZ3)
1/4: Ny International Corona dag
22/4: Borgerforslag behandles i Folketinget ”Mette Frederiksen for en Rigsret”
1/5: Danmarks modstandsbevægelse inviterer til Fælledparken
5/5: Danmarks befrielse, Mindelunden
5/6: Danmarks (måske sidste) Grundlovsdag på Himmelbjerget
16-18/6: Folkemøde Bornholm
13-15/8: Awaken Weekend 2021, sted endnu ikke fastlagt
11/9: Forfatningspartiets Årsmøde
Hjemmeside: https://forfatningspartiet.dk/
TAK FOR STØTTEN🙏❤🇩🇰🇩🇰🇩🇰
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