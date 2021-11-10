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Bratislava a Praha v novembri 1989 (č-b historický dokument)
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62 views • November 10, 2021
Bratislava a Praha v novembri 1989
(č-b dokument nafilmoval v r.1989 Jozef Potúček – novembrový „vyháňač zlých duchov“)
Zdravím vospolok.
Koncom roka 1989 som behal po uliciach Bratislavy a Prahy s kamerou v ruke s tým, že filmujem historické dianie v radostných chvíľach, kedy konečne mala jedna totalita skončiť a už bude panovať iba dobro a láska.
Dávam vám to k dispozícii, môžete to vo svojich debatách o Nežnej zamatovej revolúcii, alias o „Organizovanom zamatovom prevrate“, použiť. Sami totiž uvidíte, že mnohé vtedy aj vtipné výzvy a oznamy vo výkladoch našich obchodov by sa dali použiť aj dnes.
Nech vás neodradí menšia kvalita tohto čierno-bieleho historického dokumentu. Bude súčasťou mojich dvojdielnych video-spomienok na Veľký November 1989 pod názvom „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“.
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Nikdy by ma pred 30-timi rokmi nenapadlo, že nasledovné historické (žiaľ aj nekvalitné) zábery z Bratislavy a z Prahy roku 1989 s mojou staručkou čierno-bielou kamerou Admira 8, ktorú som mal ešte po tatkovi, budem niekde a niekedy zverejňovať, aby som prispel k budíčku národa, ktorý sa zase raz nechal uspať, tentoraz liberálno-fašistickým jedovatým multi-kulti koktejlom.
Pozrite si tie zábery dobre, lebo zdá sa, že takej doby otvorenosti a celospoločenského uvoľnenia ako vtedy už sa vy ani nemusíte dožiť. Je to na vás...
Všetko dobré.
(č-b dokument nafilmoval v r.1989 Jozef Potúček – novembrový „vyháňač zlých duchov“)
Zdravím vospolok.
Koncom roka 1989 som behal po uliciach Bratislavy a Prahy s kamerou v ruke s tým, že filmujem historické dianie v radostných chvíľach, kedy konečne mala jedna totalita skončiť a už bude panovať iba dobro a láska.
Dávam vám to k dispozícii, môžete to vo svojich debatách o Nežnej zamatovej revolúcii, alias o „Organizovanom zamatovom prevrate“, použiť. Sami totiž uvidíte, že mnohé vtedy aj vtipné výzvy a oznamy vo výkladoch našich obchodov by sa dali použiť aj dnes.
Nech vás neodradí menšia kvalita tohto čierno-bieleho historického dokumentu. Bude súčasťou mojich dvojdielnych video-spomienok na Veľký November 1989 pod názvom „30 rokov od Nežnej revolúcie - spomienky a poučenia“.
-
Nikdy by ma pred 30-timi rokmi nenapadlo, že nasledovné historické (žiaľ aj nekvalitné) zábery z Bratislavy a z Prahy roku 1989 s mojou staručkou čierno-bielou kamerou Admira 8, ktorú som mal ešte po tatkovi, budem niekde a niekedy zverejňovať, aby som prispel k budíčku národa, ktorý sa zase raz nechal uspať, tentoraz liberálno-fašistickým jedovatým multi-kulti koktejlom.
Pozrite si tie zábery dobre, lebo zdá sa, že takej doby otvorenosti a celospoločenského uvoľnenia ako vtedy už sa vy ani nemusíte dožiť. Je to na vás...
Všetko dobré.
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