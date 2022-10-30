ΠΟΛΥ ΤΟ ΚΑΚΟ ΙΙΙ - ΟΧΙ - EBS - BIDEN - ELON MUSK - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 28-10-2022

Σφαγή - sfagi.gr .

Για το διοξείδιο του χλωρίου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα mms.com.gr .

www.sfagi.gr

ΣΦΑΓΗ - sfagi.gr

Επικοινωνία.

Τηλ.: +30 2510 600 102

e-mail: [email protected]

Στηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.

Web: https://www.sfagi.gr/​

FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/​

Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/

*** ΔΩΡΕΕΣ - DONATIONS ***

Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.

Paypal: [email protected]

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386

SWIFT / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.