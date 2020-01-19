Γερμανική Νέα Ιατρική - Εκπαιδευτική διάλεξη του Harald Baumann

*** Νέα, διορθωμένη έκδοση του 2020 ***

Oλόκληρη η εκπαιδευτική διάλεξη του κ. Harald Baumann σχετικά με τον Δρ. Χάμερ και την Γερμανική Νέα Ιατρική του.



Αυτή η γνώση είναι ΑΚΡΩΣ επίκαιρη για την ελληνική πραγματικότητα, επειδή αν οι αρρώστιες προκαλούνται πράγματι από έντονα σοκ, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το τι αναμένεται ακόμα να συμβεί στους Έλληνες με τα βιαιότατα και απανωτά σοκ που έχουν υποστεί, λόγω της λεγόμενης "οικονομικής κρίσης" από το 2011 και έπειτα.



Επιπλέον, ήδη διαφημίζονται παντού οι λεγόμενες "δωρεάν" υγειονομικές "προληπτικές" εξετάσεις. Μήπως λοιπόν κάποιοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει;



Ο κ. Baumann αναφέρεται στο ιστορικό της αρχικής ανακάλυψης του Δρ. Χάμερ, αναλύει τις βασικές αρχές της ΓΝΙ με τις 5 βιολογικές νομοτέλειες της και εξηγεί μια σειρά ασθενειών (καρκίνος εντέρου, στήθους, ήπατος, παγκρέατος, ψωρίαση, πολλαπλή σκλήρυνση, κ.α.) σύμφωνα με τη νέα γνώση που προσφέρει η "Γερμανική Νέα Ιατρική".



Προς το τέλος της διάλεξης, ο κ. Baumann μοιράζεται με το ακροατήριο το μυστικό της καλής υγείας και λίγο μετά αποκαλύπτει μία σοβαρότατη πληροφορία σχετικά με τους λεγόμενους "παθογόνους ιούς". Βλέπε σχετική διάλεξη:

1ο μέρος (ελληνικά): www.youtube.com/watch?v=54888zev74Y

2ο μέρος (αγγλικά): www.youtube.com/watch?v=oBFLou1hAHA



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κ. Baumann στην αρχή της διάλεξης αναφέρει ότι "η Γερμανική Νέα Ιατρική ΔΕΝ αποτελεί κάποια μορφή θεραπείας".

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις θέσεις του Δρ. Χάμερ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για το ανακριβές ή αναληθές υπόβαθρο τέτοιων δηλώσεων από όπου κι αν προέρχονται.



Επίσης, ο Δρ. Χάμερ τονίζει ότι ένα ~5%-10% των ασθενών θα παρουσιάσει επιπλοκές οι οποίες χρειάζονται (κατάλληλη) ιατρική αντιμετώπιση.

Κατά συνέπεια ΔΕΝ αποτρέπει τους ασθενείς από το να επισκέπτονται ιατρό ούτε από τυχόν απαραίτητες φαρμακευτικές αγωγές, αρκεί βεβαίως να μην γίνονται ιατρικά απαράδεκτες ενέργειες ενάντια στην αρχή "οφελείν ή μη βλάπτειν".

Κατά τα άλλα είναι μία υπέροχη και διδακτική διάλεξη από έναν πραγματικό και έμπειρο γνώστη της ΓΝΙ.



Η διάλεξη διοργανώθηκε το 2008 από τον AZK (Anti-Zensur-Koaliation), στα ελληνικά "Αντιλογοκρισιακός Συνασπισμός", ο οποίος είναι γνωστός για την υποστήριξή του σε φλέγοντα ζητήματα, το περιεχόμενο των οποίων συχνά πέφτει θύμα λογοκρισίας.



Σχετικά με τον ΑΖΚ:

Ο ΑΖΚ, είναι ένα διεθνές, μη θρησκευτικό και μη κομματικό κίνημα ελεύθερης πληροφόρησης.

Στην ιστοσελίδα του (www.anti-zensur.info) υπάρχει πληθώρα αξιόλογων διαλέξεων, η πλειοψηφία των οποίων όμως είναι στην γερμανική γλώσσα (δίχως μετάφραση).

Όποιος ενδιαφέρεται να υποτιτλίσει εθελοντικά κάποια άλλη διάλεξη, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον ΑΖΚ μέσω της ιστοσελίδας του.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Διαδώστε αυτό το κανάλι και τα βίντεο για τον Δρ. Χάμερ που περιέχει, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό της σελίδας αυτής (Brighteon), για να αναρτηθούνε κι άλλα βίντεο, πρέπει ο αριθμός θεάσεων να φτάσει τον αριθμό 1000 και αυτή τη στιγμή είμαστε στον αριθμό 164.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.