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02.07.2021. Пусть и принудительно, но вакханалия началась! (Выпуск № 208 часть I (2)).
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6268 views • July 02, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:48 ГЛАВВРАЧ УКОЛОЛСЯ И УМЕР. https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMtV3lIBU.
02:32 Письмо слушателя. Люди верят в силе жижечки. Соц сеть фото.
02:50 Письмо слушателя. Ключ железный прилипает.
03:50 Медсестра: После прививки больных массово привозят умирать. https://www.brighteon.com/39bee42b-c4de-4982-af8d-e1bcdf376e93.
06:13 Письмо слушателя. АКТИВИСТКА ВЫСТУПАЕТ !!!! но поздно.
09:45 Письмо слушателя. А КОГДА БУДЕТ ДЕТСКАЯ ПРИВИВКА.
14:26 Принудительная вакханалия. Пророческие слова человека, прошедшего Аушвиц. https://www.youtube.com/watch?v=j4rJCxBhIMY.
29:19 Обращение к ОСОЗНАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. https://www.youtube.com/watch?v=0Tbv3YaPQ00.
31:55 После осуждения нацистских врачей вас не могут вакцинировать принудительно. Сергей Кравченко. https://www.youtube.com/watch?v=hQBH3toTxRU.
32:49 Как выжить? Осенью будет поздно! ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Zzqx9eIZ5Lw.
44:27 Егор Бероев против насильственной вакцинации и нагнетания взаимной ненависти на церемонии Теффи. https://www.youtube.com/watch?v=gCH7w_stRaI.
48:50 Письмо слушателя. Христиане должны противиться антихристианским законам.
50:35 Разговор БОГА с душой - преподобный Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=azIwPU7LQ30.
Сегодня мы узнаем о реальных последствиях от всеобщей навязанной вакцинации. Также обсудим, как и почему наше население заставляют принять «прививку». Послушаем пребодобного Серафима Вырицкого и его разговор Бога с душой.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:48 ГЛАВВРАЧ УКОЛОЛСЯ И УМЕР. https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMtV3lIBU.
02:32 Письмо слушателя. Люди верят в силе жижечки. Соц сеть фото.
02:50 Письмо слушателя. Ключ железный прилипает.
03:50 Медсестра: После прививки больных массово привозят умирать. https://www.brighteon.com/39bee42b-c4de-4982-af8d-e1bcdf376e93.
06:13 Письмо слушателя. АКТИВИСТКА ВЫСТУПАЕТ !!!! но поздно.
09:45 Письмо слушателя. А КОГДА БУДЕТ ДЕТСКАЯ ПРИВИВКА.
14:26 Принудительная вакханалия. Пророческие слова человека, прошедшего Аушвиц. https://www.youtube.com/watch?v=j4rJCxBhIMY.
29:19 Обращение к ОСОЗНАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. https://www.youtube.com/watch?v=0Tbv3YaPQ00.
31:55 После осуждения нацистских врачей вас не могут вакцинировать принудительно. Сергей Кравченко. https://www.youtube.com/watch?v=hQBH3toTxRU.
32:49 Как выжить? Осенью будет поздно! ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Zzqx9eIZ5Lw.
44:27 Егор Бероев против насильственной вакцинации и нагнетания взаимной ненависти на церемонии Теффи. https://www.youtube.com/watch?v=gCH7w_stRaI.
48:50 Письмо слушателя. Христиане должны противиться антихристианским законам.
50:35 Разговор БОГА с душой - преподобный Серафим Вырицкий. https://www.youtube.com/watch?v=azIwPU7LQ30.
Сегодня мы узнаем о реальных последствиях от всеобщей навязанной вакцинации. Также обсудим, как и почему наше население заставляют принять «прививку». Послушаем пребодобного Серафима Вырицкого и его разговор Бога с душой.
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