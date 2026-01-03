© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🌾 गेहूं में सर्वाधिक कल्ले कैसे बढ़ाएं? | कल्ले बढ़ाने का वैज्ञानिक चमत्कारी तरीका | 1 पौधा = ज्यादा कल्ले | Wheat Tillering Full Guide 🌾
अगर आप चाहते हैं कि गेहूं के एक पौधे से ज्यादा कल्ले निकलें
और आपकी पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो,
तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस वीडियो में बताया गया है –
✔️ सही बीज और बीज दर
✔️ लाइन से बुवाई का फायदा
🌾 गेहूं में सर्वाधिक कल्ले कैसे बढ़ाएं?
✔️ पहली सिंचाई का सही समय
✔️ यूरिया और खाद का सही उपयोग
✔️ खरपतवार नियंत्रण का महत्व
✔️ खेत प्रबंधन की जरूरी बातें
यह वीडियो छोटे और बड़े सभी किसानों के लिए उपयोगी है।
जानकारी आसान भाषा में दी गई है,
ताकि हर किसान इसे आसानी से समझ सके।
🌾 जय किसान – जय खेती 🌾