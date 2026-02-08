BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ (2001)
Nickolas Zotos
Nickolas Zotos
5 views • 2 days ago

Το Τσιπάκι

Ελεύθεροι ‧ 2001

Μουσική, στίχοι: Μοναχός Παντελεήμων


Tο ξυπνητήρι σου χτυπά ξεκίνησε η μέρα

Και κάτω από το δέρμα σου σού λέω καλημέρα

Μπορεί να φαίνομαι μικρό μα είμαι όμως κάτι

Που θα σφυρίζει στο μυαλό και δε θα κλείνεις μάτι

Σηκώνω τα τηλέφωνα πηγαίνω και ψωνίζω

Και όλες τις ανάγκες σου εγώ τις κανονίζω

Σκοτώνω τη συνείδηση στη σκέψη βάζω φόρο

Και τη ζωή σου κυβερνώ από ’να δορυφόρο


Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα

Που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά

Πάρε ότι ποθείς στον κόσμο αυτό

Μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό


Πολλά θα γίνουν γύρω σου χωρίς να έχεις γνώμη

Κι από παντού θα κλείσουνε της ξεγνοιασιάς οι δρόμοι

Θα γίνω ο προστάτης σου στα χέρια μου όλοι οι νόμοι

Και άνεργοι θα μείνουνε παντού οι αστυνόμοι

Τα πάντα ξεπουλήθηκαν και άντε να μιλήσεις

Σε μένανε λογοδοτούν του κόσμου οι κυβερνήσεις

Μερόνυχτα είμαι ξάγρυπνο σε παίζω σαν τα ζάρια

Και έχω κι έναν κωδικό τα τρία τα εξάρια


Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα

Που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά

Πάρε ότι ποθείς στον κόσμο αυτό

Μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό

Μονάχος σου με διάλεξες μα όμως πήρα φόρα

Μια δύναμη σατανική σε ωθεί στην κατηφόρα

Χωρίς να το αντιληφθείς σου έχω γίνει πάθος

Για δάκρυα είναι πια αργά το έκανες το λάθος

Σε φάγανε τα internet και οι πληροφορίες

Απ’ τα αρχεία μου περνούν χιλιάδες ανομίες

Υπόσχομαι ασφάλεια την δήθεν άνεσή σου

Μαζί με την ελευθερία σου θα χάσεις την ψυχή σου


Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα

Που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά

Πάρε ότι ποθείς στον κόσμο αυτό

Μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό

Keywords
2001to tsipakieleytheroi
