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14 #КОМЕТА #МЕТЕОРИТ #ЗВЕЗДОПАД #comet #meteorite #starfall #flatearth
ИльяИвановВспомнитьВсёНеофиц.
ИльяИвановВспомнитьВсёНеофиц.
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12 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ

В ЭТОМ ВИДЕО Я ОБЪЯСНЯЮ РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМЕТ, МЕТЕОРИТОВ И ТАКОГО ЯВЛЕНИЯ КАК ЗВЕЗДОПАД. ЗАТРАГИВАЮ ТЕМЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА, ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА, МАРСА ИЛОНА МАСКА, АНТИГРАВИТАЦИЮ И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ...

ССЫЛКА НА САМ СЕАНС ИССЛЕДОВАНИЯ на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ https://youtu.be/aiS61S1fRF8
ССЫЛКА НА КАНАЛ ГДЕ ТЕХНИЧЕСКИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ АНТЕННЫ https://youtu.be/nRTL3dR-zRU

ссылка на лекции по эфиродинамике
1 часть https://youtu.be/0cKpgJCRnJk
2 часть https://youtu.be/cq_iQKJfv7w на 22 минуте конкретно о явлении АСТРОБЛЕМА

Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
Keywords
flat earthrussiancometmeteoritesubconsciousnessilia ivanovremember everythingregressive hypnosisstarfall
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