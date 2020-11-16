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Echec et Mat du Nouvel Ordre Mondial
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122 views • November 16, 2020
14 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=5VCth3T3kMk
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Lien d'origine censuré : https://www.youtube.com/watch?v=6r6j-FQZNF4
La dernière vidéo de Jasper Mader. La chaîne YouTube est bloquée par les collabos du système mais les vidéos sont disponibles sur le site verite-covid19.fr sur la chaine Odysee et sur VK.
Le professeur fourtillan explique dans le film Hold up l'origine du virus, nous ne pouvons plus prendre de risque avec youtube qui durcit les sanctions et ne répond jamais favorablement aux appels malgré nos arguments.
Un vaccin anti-covid19 va enfin être mis sur le marché ?
Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis d'Amérique ?
Ainsi que l'avenir proche vous le confirmera, les apparences sont particulièrement trompeuses...
A voir d'urgence sur Odysee :
https://odysee.com/@JasperMader:9/Echec_du_Nouvel_Ordre_Mondial:6
https://odysee.com/@JasperMader:9/Echec_NOM:5
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Lien d'origine censuré : https://www.youtube.com/watch?v=6r6j-FQZNF4
La dernière vidéo de Jasper Mader. La chaîne YouTube est bloquée par les collabos du système mais les vidéos sont disponibles sur le site verite-covid19.fr sur la chaine Odysee et sur VK.
Le professeur fourtillan explique dans le film Hold up l'origine du virus, nous ne pouvons plus prendre de risque avec youtube qui durcit les sanctions et ne répond jamais favorablement aux appels malgré nos arguments.
Un vaccin anti-covid19 va enfin être mis sur le marché ?
Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis d'Amérique ?
Ainsi que l'avenir proche vous le confirmera, les apparences sont particulièrement trompeuses...
A voir d'urgence sur Odysee :
https://odysee.com/@JasperMader:9/Echec_du_Nouvel_Ordre_Mondial:6
https://odysee.com/@JasperMader:9/Echec_NOM:5
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