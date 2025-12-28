© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Conferéncia de Claudia Cuervo. Cas del gat Jimeno. Votz en espanhòl amb sostítols en occitan.
Extrach de la video de la licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa sul cas del gat Jimeno, eissit de la conferéncia entitolada «L'arma e los programas biologics de subrevida», balhada lo dijòus 29 de mai de 2025, dins l'encastre del Cinquen Congrès Internacional de Terapia Regressiva, al balneari d'Alicún de las Torres (Granada, Andalosia).
La terapeuta regressiva Claudia Cuervo explica coma un gat, dont la cara e lo còs èran emaciadas a causa de mossegadas e d'arpadas, poguèt garir de divèrses traumatismes, la clienta essent la persona mai pròcha de l'animal. S'agissiá d'un trabalh terapeutic en equipa, a lo qual participèron tanben los terapeutas Victoria Amador e José Quintero Zavala.
Durada: 7 minutas 13 segondas. Lenga: votz en castelhan (espanhòl) e sostítols en occitan.
Traduccion: Jordi Ràfols.