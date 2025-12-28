BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Conferéncia de Claudia Cuervo. Cas del gat Jimeno. Votz en espanhòl amb sostítols en occitan.
Conferéncia de Claudia Cuervo. Cas del gat Jimeno. Votz en espanhòl amb sostítols en occitan.


Extrach de la video de la licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa sul cas del gat Jimeno, eissit de la conferéncia entitolada «L'arma e los programas biologics de subrevida», balhada lo dijòus 29 de mai de 2025, dins l'encastre del Cinquen Congrès Internacional de Terapia Regressiva, al balneari d'Alicún de las Torres (Granada, Andalosia).


La terapeuta regressiva Claudia Cuervo explica coma un gat, dont la cara e lo còs èran emaciadas a causa de mossegadas e d'arpadas, poguèt garir de divèrses traumatismes, la clienta essent la persona mai pròcha de l'animal. S'agissiá d'un trabalh terapeutic en equipa, a lo qual participèron tanben los terapeutas Victoria Amador e José Quintero Zavala.


Durada: 7 minutas 13 segondas. Lenga: votz en castelhan (espanhòl) e sostítols en occitan.


Ligam cap a la video complèta de la conferéncia en castelhan (espanhòl):


https://youtu.be/CmJmLXCTiEU


Ligam per accedir a totas las conferéncias disponiblas del congrès, en castelhan (espanhòl):


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip


Traduccion: Jordi Ràfols.

