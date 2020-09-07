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Millie Weaver : Shadow Gate [VOSTFR]
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32 views • September 07, 2020
Shadow Gate, un tout nouveau documentaire de la journaliste indépendante Millie Weaver. Il faut noter qu'à l'occasion de la sortie de son film, la réalisatrice a été littéralement interpellée par une équipe du SWAT et arrêtée.
Dans le documentaire : Weaver a conclu que les républicains et démocrates travaillent ensemble afin de faire tomber le président Donald Trump. Elle a déclaré : "Les deux pаrtis sont coupables de dissimulation.
Shаdow Gаte : le rôle tactique et opérationnel que le gouvernement de l'ombre a joué dans les coulisses pour provoquer le coup d'État contre le président Trump. Nous allons regarder derrière les marionnettes et voir qui est le marionnettiste en chef.
Sur son site web, Mme Weaver a déclaré : "Le matériel présenté dans ce documentaire devrait concerner des personnes de toutes les affiliations politiques, étant donné que les élus ne sont pas le gouvernement fantôme. Il s'agit de véritables acteurs dont les noms ne sont jamais cités mais devraient l'être. Les politiciens corrompus des opérateurs font certainement partie du marécage, même des aspects de l'État profond, mais ils ne sont pas le gouvernement fantôme.
Crédit vidéo d'origine : MILLIE WEAVER
Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UCglVbeKF9JGMCt-RTUAW_TQ
Traduction Miniver 1984 :
https://odysee.com/@Miniver:4
Erratum dans la vidéo
https://ibb.co/MNLskxH
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Dans le documentaire : Weaver a conclu que les républicains et démocrates travaillent ensemble afin de faire tomber le président Donald Trump. Elle a déclaré : "Les deux pаrtis sont coupables de dissimulation.
Shаdow Gаte : le rôle tactique et opérationnel que le gouvernement de l'ombre a joué dans les coulisses pour provoquer le coup d'État contre le président Trump. Nous allons regarder derrière les marionnettes et voir qui est le marionnettiste en chef.
Sur son site web, Mme Weaver a déclaré : "Le matériel présenté dans ce documentaire devrait concerner des personnes de toutes les affiliations politiques, étant donné que les élus ne sont pas le gouvernement fantôme. Il s'agit de véritables acteurs dont les noms ne sont jamais cités mais devraient l'être. Les politiciens corrompus des opérateurs font certainement partie du marécage, même des aspects de l'État profond, mais ils ne sont pas le gouvernement fantôme.
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Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UCglVbeKF9JGMCt-RTUAW_TQ
Traduction Miniver 1984 :
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