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ZEITGEIST 1 - O Filme - 2007
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58 views • November 30, 2021
O que é Zeitgeist:
Zeitgeist significa espírito de época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. É uma palavra alemã.
O Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo.
O conceito de Zeitgeist foi introduzido por Johann Gottfried Herder e outros escritores românticos alemães. Em 1769, Herder escreveu uma crítica ao trabalho do filósofo Christian Adolph Klotz, introduzindo a palavra Zeitgeist.
Zeitgeist, o Filme, é um filme de 2007, produzido por Peter Joseph, que aborda temas como Cristianismo, ataques de 11 de setembro e o Banco Central dos Estados Unidos da América. Em 2008, foi lançado um segundo filme, continuação do primeiro, chamado Zeitgeist: Addendum, no qual trata de temas como a globalização.
Existe também o Movimento Zeitgeist, que é um grupo ativista global de sustentabilidade, que trabalha para unir o mundo com o objetivo comum da sustentabilidade das espécies. É um movimento social, com mais de 1.100 capítulos em quase todos os países.
Zeitgeist significa espírito de época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. É uma palavra alemã.
O Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo.
O conceito de Zeitgeist foi introduzido por Johann Gottfried Herder e outros escritores românticos alemães. Em 1769, Herder escreveu uma crítica ao trabalho do filósofo Christian Adolph Klotz, introduzindo a palavra Zeitgeist.
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