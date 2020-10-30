Ο Δρ. Χάμερ στην εκπομπή ''helpTV'', για την μικρή Ολίβια

Η επικεφαλής του κόμματος των "Πράσινων", η Dr. Petrovic, υποστηρίζει τον Dr. med. Hamer, ενάντια στον μηνυτή παιδίατρο Dr. med. Jürgenssen, στο αυστριακό κανάλι ORF,



Ο πατέρας της Ολίβιας, Χέλμουτ Πίλχαρ, σχολίασε στο κανάλι του αυτή την εκπομπή ως εξής:

"Όταν έγινε η απευθείας μετάδοση αυτής της εκπομπής, εμείς, οι γονείς με τα τρία παιδιά μας, είχαμε ήδη τραπεί σε φυγή στην λίμνη Chiemsee. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα συμμετείχαμε τηλεφωνικά στην εκπομπή, αλλά δεν το έκαναν.

Μετά την εκπομπή, έγινε συνεννόηση από συμμετέχοντες της εκπομπής να σχηματιστεί μια ιατρική κοινοπραξία από γιατρούς σαν τον Χάμερ και από συμβατικούς γιατρούς, οι οποίοι θα αποφάσιζαν από κοινού για την θεραπεία της Ολίβιας. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε λόγω διαφωνίας των συμβατικών γιατρών.

Η κυρία Dr. Petrovic, μετά την εκπομπή μας συμβούλεψε να πάμε σε μία γνωστή εναλλακτική κλινική. Στο μεταξύ όμως έμαθα ότι και σε αυτή την κλινική εφαρμόζονταν υποχρεωτική χημειοθεραπεία και έτσι αρνήθηκα. Η κυρία Dr. Petrovic με ρώτησε σε έντονο τόνο τι αντίρρηση μπορεί να είχα στο να γίνει και «λίγη» χημειοθεραπεία."





ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.