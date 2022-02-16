Фрагмент из сериала (ЭПИДЕМИЯ) тут показывают что вас ждёт! Вот как будут обращаться с детьми!

Кстати, даже в фильме показано, что у девочки глаза с признаками геморрагического кровоизлияния (то, что может происходить в итоге после лжевакцинации: тромбоз, гематомы, разрыв сосудов, подобно как у жертв вируса Эболы ... могут придумать теперь другое название: «Марбург», «ВСПИД» /Вакционный Синдром Приобретённого Иммуно-Дефицита/, т.д.). Вот как будут обращаться с детьми! Фрагмент из сериала (ЭПИДЕМИЯ) тут показывают что вас ждёт! __________________________

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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