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Деби Хикс е арестувана за заснемането на празна болница в Глостър - Arrested and DNA Obtained for filming empty Gloucester Royal Hospital
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35 views • March 09, 2021
Arrested and DNA Obtained for filming empty Gloucester Royal Hospital (Complete) DEBBIE HICKS
Деби Хикс е арестувана и принудително й е взета ДНК проба, тъй като на 27-ми Декември 2020 година, по време на пЛандемията, заснема със смартфона си празните коридори и болнични стаи на най-голямата болница в Глостър, Великобритания. Кралската болница в Глостър има 683 легла и се е прославила с това, че в нея се раждат правнуците на Кралица Елизабет ІІ-ра!
Оригинално видео:
Sources:
Hospital Footage:
https://www.bitchute.com/video/2sm9rsjYWBjS/
Arrest Footage:
https://www.bitchute.com/video/9sBnx3CX6OZS/
Discussion of Arrest:
https://www.bitchute.com/video/86O5p7k1yl1c/
Деби Хикс е арестувана и принудително й е взета ДНК проба, тъй като на 27-ми Декември 2020 година, по време на пЛандемията, заснема със смартфона си празните коридори и болнични стаи на най-голямата болница в Глостър, Великобритания. Кралската болница в Глостър има 683 легла и се е прославила с това, че в нея се раждат правнуците на Кралица Елизабет ІІ-ра!
Оригинално видео:
Sources:
Hospital Footage:
https://www.bitchute.com/video/2sm9rsjYWBjS/
Arrest Footage:
https://www.bitchute.com/video/9sBnx3CX6OZS/
Discussion of Arrest:
https://www.bitchute.com/video/86O5p7k1yl1c/
Keywords
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