ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ....💥 Ο Π.Ο.Υ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ...!

" ΤΙ ΕΙΠΕ ΘΕΕ ΜΟΥ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ;;; “Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του κορωνοϊού από ασυμπτωματικούς” ;;; !!! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό ;;; Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ;;; ΚΑΝΕΝΑ LOCK DOWN ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ !!! ΚΑΜΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ !!! ΤΣΑΜΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ !!! ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ !!! ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ !!! ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!ΤΣΑΜΠΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!!Τι θα μας πούνε τώρα; Τι θα μας πούνε τώρα μετά απ’ αυτό;;;Ότι σας καταστρέψαμε επειδή θέλαμε να σας προφυλάξουμε;;;Από ΤΙ ;;;Από αυτό που ΨΑΧΝΑΤΕ και τώρα το ΒΡΗΚΑΤΕ ;;;Και αυτό που βρήκατε είναι ότι ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΙΟΣ από αυτόν που ΔΕΝ ΝΟΣΕΙ ;;;Μα από ΑΥΤΟΝ μας προφυλάξατε!!!Αυτόν που είχε συμπτώματα τον ξέραμε ! Τον βλέπαμε ! Τον ακούγαμε !Προφυλαχθήκαμε μόνοι μας ! Δεν ήταν ανάγκη να φυλακιστούμε για να το κάνουμε !Ε, άντε και γα@@θείτε !!!! "__ΠΟΥ: «Εξαιρετικά σπάνια» η μετάδοση του κορωνοϊού από ασυμπτωματικούς