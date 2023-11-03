'HAS THE HUGE FINANCIAL COLLAPSE FINALLY ARRIVED?

THE JOKER HAS ARRIVED AND THAT'S THE CORRUPT FEDERAL RESERVE. THEY CONTINUE TO PRINT MONEY OUT OF NOTHING KEEPING AMERICANS AND THE REST OF THE WORLD ASLEEP. SERIOUSLY, A LITTLE CHILD CAN SEE WHEN TRILLIONS OF WORTHLESS DOLLARS ARE GIVEN TO THE WORLD EVENTUALLY SOMETHING HAS TO GIVE. WHAT'S THAT? PRICES ARE BEGINNING TO EXPLODE NOW AND THAT MEANS MOST AMERICANS ARE NOW THROWN INTO BANKRUPTCY. THE NEXT STEP IS THE DIRTY CRIME FILLED STREETS OF AMERICA. WHILE THE ILLEGALS ARE HANDED EVERYTHING FOR FREE AMERICANS HAVE TO WORK THEIR ASS OFF JUST TO MAKE ENDS MEET. THE CHICKENS ARE COMING HOME TO ROOST. AMERICANS HAVE ONLY THEMSELVES TO BLAME BECAUSE THEY GOT FAT AND STUPID AND DID NOTHING TO STOP THIS TRAIN WRECK. IT'S TOO LATE TO WAKEUP NOW BECAUSE THE DAMAGE HAS BEEN DONE...AMERICA IS DEAD AND THERE'S NO TURNING BACK. 1929 HAS ARRIVED ONCE AGAIN...
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