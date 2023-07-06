Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 29.06.2023 - Le voile se déchire!...

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. Prière de Danielle Cartotto (artiste peintre) Seigneur, ayez pitié des innocents de toute la nature et de tous les animaux nous ne pouvons tous les citer, nos frères si proches et cependant si mystérieux pour nous, ces animaux que vous nous avez confiés depuis l'aube de l'humanité, que nous trahissons et massacrons, au nom de notre gourmandise, au nom de la science, au nom de notre confort, au nom de la religion, au nom de tous les noms possibles, au nom de notre orgueil. Seigneur, Ayez pitié d'eux! Seigneur, secourez-les! Seigneur, ayez pitié de nous, les humains, car toutes ces horreurs sont de notre faute. pour contacter Padre Bruno: [email protected] pour contacter Père Eric: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Priè... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodelegl... Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397 site internet de Wilanna : https://www.wilannamusic.com/ Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes

