Wappie Miranda is erg ontdaan!

Wappie Miranda vd Lest zit een beetje te sjimpen op een schommeltje, echt al haar energie is weg en dat komt omdat ze gisteren op een lezing is geweest en daar kwam zoveel energie vrij dat ze er gewoon een beetje ziek van is!

Gekkie Miranda kan het allemaal niet zo volgen, er gebeurt ook zoveel en nu is haar ongevaccineerde dochter ook al de klos. Want er wordt verteld dat haar dochter volgende week een QR code moet hebben anders mag ze ook al niet meer naar school.

En dan ook nog eens die Sinterklaasoptocht, Miranda las dat de intocht wel door ging maar het feest daarna is alleen voor ouders die gevaccineerd zijn en zo gaat het maar door, ze heeft haar keuze heel bewust gemaakt maar nu wordt ze erop afgerekend! En dat is zo gemeen! Ze wordt niet gerespecteerd en dat raakt haar, ZO oneerlijk! ZO evil!

Net als eerder deze week, even naar de Hema, taartje gehaald, ze mochten gewoon door de winkel lopen, maar toen ze met de kinderen in het restaurant wilde gaan zitten mochten ze er niet in!

Hoe is dit mogelijk! Over de ruggen van kinderen!

Huilebalk Miranda, ze ontzegt dus haar kinderen alles omdat ze zo nodig de wappie wil zijn die niet gevaccineerd wordt, wat voor moeder ben je dan!