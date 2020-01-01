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Video 1/12 - Raccomandazioni Vaccinali, Conflitti di Interesse
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4 views • January 01, 2020
Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande in questa parte riguardano principalmente i vaccini raccomandati in età pediatrica, i conflitti di interesse e i profitti delle case produttrici di vaccini.
00:07:53 Coinvolgimento del dr. Paul Offit per discreditare gli anti-vax.
00:10:02 Sito Web VaxTruth.
00:14:02 Conoscenza di base della storia infantile del caso in discussione.
00:14:31 I numerosi viaggi effettuati dal dr. Plotkin durante l’anno passato in relazione allo sviluppo di vaccini.
00:18:20 Anche la Fondazione Gates sponsorizza quel corso sui vaccini.
00:23:29 In assenza di controindicazioni Faith dovrebbe ricevere i vaccini.
00:37:35 I principali pagamenti dei produttori di vaccini al dr. Plotkin
00:38:50 Importo approssimativo totale dei pagamenti e delle remunerazioni ricevute da Sanofi.
Le domande in questa parte riguardano principalmente i vaccini raccomandati in età pediatrica, i conflitti di interesse e i profitti delle case produttrici di vaccini.
00:07:53 Coinvolgimento del dr. Paul Offit per discreditare gli anti-vax.
00:10:02 Sito Web VaxTruth.
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00:14:31 I numerosi viaggi effettuati dal dr. Plotkin durante l’anno passato in relazione allo sviluppo di vaccini.
00:18:20 Anche la Fondazione Gates sponsorizza quel corso sui vaccini.
00:23:29 In assenza di controindicazioni Faith dovrebbe ricevere i vaccini.
00:37:35 I principali pagamenti dei produttori di vaccini al dr. Plotkin
00:38:50 Importo approssimativo totale dei pagamenti e delle remunerazioni ricevute da Sanofi.
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