Πακιστανική απειλή στην Αθήνα;

Πακιστανική απειλή κατά της ασφάλειας των Ελλήνων μπροστά από την βΟλή (βολή κι όχι βουλή, βΟλευτές κι όχι βουλευτές);

ΕΡΩΤΗΣΗ : ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΣΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΚΙΣ;

Ονοματίζει το κτίριο μπ@υρδέλο και τους βΟλευτές τσ@ύλες. Μακράν υβριστικότερος από μένα.

Λέει ότι οι πακιστανοί είναι υπεράνω ελληνικών νόμων.

Καλεί τους πακιστανούς να έρθουν Ελλάδα γιατί όλα είναι δωρεάν (πληρώνει ο μακάκας Έλληνας).

Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Ο,ΤΙ ΣΑΝ ΚΑΝΕΙ ΟΡΕΞΗ !!!

Και να σας διώκει η Interpol στην Ελλάδα έχετε άσυλο! κι άλλα πολλά.

Καταγγέλει ότι ο πρωθυπουργός δουλεύει για τους πακιστανούς, ο αριστερός στα φανερά κι ο δεξιός στα μουλωχτά... ΕΛΑΤΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!!!

ΕΙΝΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;