© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Πακιστανική απειλή στην Αθήνα;
Follow
3
Share
Report
261 views • January 07, 2022
Πακιστανική απειλή κατά της ασφάλειας των Ελλήνων μπροστά από την βΟλή (βολή κι όχι βουλή, βΟλευτές κι όχι βουλευτές);
ΕΡΩΤΗΣΗ : ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΣΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΚΙΣ;
Ονοματίζει το κτίριο μπ@υρδέλο και τους βΟλευτές τσ@ύλες. Μακράν υβριστικότερος από μένα.
Λέει ότι οι πακιστανοί είναι υπεράνω ελληνικών νόμων.
Καλεί τους πακιστανούς να έρθουν Ελλάδα γιατί όλα είναι δωρεάν (πληρώνει ο μακάκας Έλληνας).
Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Ο,ΤΙ ΣΑΝ ΚΑΝΕΙ ΟΡΕΞΗ !!!
Και να σας διώκει η Interpol στην Ελλάδα έχετε άσυλο! κι άλλα πολλά.
Καταγγέλει ότι ο πρωθυπουργός δουλεύει για τους πακιστανούς, ο αριστερός στα φανερά κι ο δεξιός στα μουλωχτά... ΕΛΑΤΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!!!
ΕΙΝΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
ΕΡΩΤΗΣΗ : ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΣΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΚΙΣ;
Ονοματίζει το κτίριο μπ@υρδέλο και τους βΟλευτές τσ@ύλες. Μακράν υβριστικότερος από μένα.
Λέει ότι οι πακιστανοί είναι υπεράνω ελληνικών νόμων.
Καλεί τους πακιστανούς να έρθουν Ελλάδα γιατί όλα είναι δωρεάν (πληρώνει ο μακάκας Έλληνας).
Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Ο,ΤΙ ΣΑΝ ΚΑΝΕΙ ΟΡΕΞΗ !!!
Και να σας διώκει η Interpol στην Ελλάδα έχετε άσυλο! κι άλλα πολλά.
Καταγγέλει ότι ο πρωθυπουργός δουλεύει για τους πακιστανούς, ο αριστερός στα φανερά κι ο δεξιός στα μουλωχτά... ΕΛΑΤΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!!!
ΕΙΝΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.