DOWÓD, KTÓRY KŁADZIE KRES NARRACJI SARS-COV-2 - WYKŁAD PROFESORA SUCHARITA BHAKDI (POLSKIE NAPISY)

Profesor Sucharit Bhakdi urodził się w Waszyngtonie i kształcił się w szkołach w Szwajcarii, Egipcie i Tajlandii. Studiował medycynę na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny w 1970 roku. W latach 1972-1976 był badaczem podoktoranckim w Instytucie Immunobiologii i Epigenetyki im. Maxa Plancka we Freiburgu oraz w The Protein Laboratory w Kopenhadze od 1972 do 1976 roku. 1976-1977. Dołączył do Instytutu Mikrobiologii Medycznej na Uniwersytecie w Giessen w 1977 r. i został mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1982 r. W 1990 r. został mianowany kierownikiem katedry Mikrobiologii Medycznej na Uniwersytecie w Moguncji, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 2012 r. Dr. Bhakdi opublikował ponad trzysta artykułów z dziedziny immunologii, bakteriologii, wirusologii i parazytologii, za które otrzymał liczne nagrody oraz Order Zasługi Nadrenii-Palatynatu.