Сергей Глазьев. 2023 год: что ждет Россию и мир?

Гость программы «Между тем» с Наталией Метлиной - первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко и академик РАН, доктор экономических наук Сергей Глазьев.На предновогодней неделе по традиции составляют прогнозы. Те, кто верят в мировой заговор, разгадывают ребусы на обложках британского журнала The Economist. Издание принадлежит клану Ротшильдов. Говорят, именно через свой журнал так называемое глубинное государство, ну или «тайное мировое правительство» передает послание человечеству на следующий год. Так что на этот раз? Год 2023-й – станет ли он переходным в истории человечества? Какие события затмят украинский конфликт? И что прогнозируют политики у нас и аналитики на Западе? Как наша страна встретит мировую рецессию? Западные инвестиции ушли из России, но кто уже пришел на свято место? Что показал неформальный саммит лидеров СНГ? Запад пытается мешать нам, но почему внешнеторговый товарооборот увеличивается? Вырастут ли пенсии, что будет с курсом рубля и ценами на продукты? На прямой связи с программой «Между тем» - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко и академик РАН, доктор экономических наук Сергей Глазьев.





Оригинал 28.12.2022

https://tvzvezda.ru/schedule/programs/201808231539-wgb0.htm/20221228910-BTkBU.html



