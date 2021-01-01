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Ковид - как белый всадник , тайна седьмой печати .Пандемия SPARS 2025-2028
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442 views • January 01, 2021
Ссылка на оригинал https://youtu.be/FID1v-Ya46E
Что такое симулятор «Пандемия SPARS 2025-2028»?
« Пандемия SPARS 2025–2028 — футуристический сценарий для коммуникаторов рисков для общественного здравоохранения » была симуляцией в Университете Джонса Хопкинса еще в октябре 2017 года. И мы все уже знаем, что происходит с симуляциями — они стать реальным .
В нем упоминается новый вирус, который заразит человечество в 2025 году и продлится до 2028 года.
По данным Всемирного банка , COVID-19 (SARS-CoV-2) — это «проект», который планируется продолжить до конца марта 2025 года.
Как только COVID-19 закончится, весной 2025 года, осенью того же года начнется новая эпидемия коронавируса. В этой симуляции они выбрали название SPARS, исходя из города, в котором он впервые появился (Сент-Пол), но, вероятно, они выберут другое название, когда придет время.
Интересно отметить, что SPARS станет новым коронавирусом, а это означает, что «проект» COVID-19 никогда не исчезнет.
В моделировании SPARS PANDEMIC 2025-2028 также упоминается, что в 2021 году коронавирус мутирует в животных в Юго-Восточной Азии, которых необходимо будет принести в жертву, чтобы остановить мутацию.
Мы уже видели это много раз в прошлом с различными пландемиями. Изгнание животных в бедных странах и принесение их в жертву, чтобы остановить предполагаемую мутацию вируса, приводит к бедности и голоду в этих регионах, и только бог знает сколько человеческих смертей.
В «моделировании» 2017 года вакцина под названием COROVAX (которую в статье также называют CORAVAX) предлагается в качестве решения для остановки пандемии. Как ни странно, вакцина под названием CORAVAX была разработана в реальной жизни почти три года спустя Матиасом Шнеллом, доктором наук, директором Центра вакцин Джефферсона .
Кроме того, 12 марта 2020 года в Великобритании британский профессор Ангус Джордж Далглиш , известный своими исследованиями в области ВИЧ / СПИДа, учредил компанию COROVAX LTD .
Я не знаю, есть ли здесь какая-либо связь, но я подумал, что это было достаточно интересно, чтобы упомянуть, так как давно предполагалось, что SARS-CoV-2 был искусственно создан и сращен с ВИЧ, чтобы стать более заразным.
Конечно, очень правдоподобно (и вероятно), что профессор Далглиш решил начать работу над вакциной от COVID-19 и выбрал название COROVAX для своей компании, потому что это то, что она делает: вакцина от коронавируса. Тем не менее совпадение поразительное.
Что касается вероятности того, что SARS-CoV-2 создан человеком и связан с ВИЧ / СПИДом, прочтите этот короткий отрывок:
Многие в научном сообществе были шокированы, когда знаменитый Люк Антуан Монтанье появился на французском кабельном телешоу CNews 17 апреля 2020 года, заявив, что вирус, вызывающий COVID-19, является искусственным, а элементы ВИЧ и Plasmodium falciparum — паразиты, вызывающие малярию, обнаруживаются в геноме коронавируса.
Монтанье сказал :
«Мы не были первыми с тех пор, как группа индийских исследователей попыталась опубликовать исследование, которое показало, что полный геном этого коронавируса [имеет] последовательности другого вируса, которым является ВИЧ».
Исследование, на которое ссылается Монтанье, было размещено на научном сайте Biorxiv 31 января 2020 года и с тех пор было отозвано.
В исследователи писали :
«Мы обнаружили 4 вставки в спайковом гликопротеине (S), которые уникальны для 2019-nCoV и отсутствуют в других коронавирусах. Важно отметить, что аминокислотные остатки во всех 4 вставках идентичны или сходны с таковыми в gp120 ВИЧ-1 или Gag ВИЧ-1…
Обнаружение 4 уникальных вставок в 2019-nCoV, каждая из которых имеет идентичность / сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе ».
Что такое симулятор «Пандемия SPARS 2025-2028»?
« Пандемия SPARS 2025–2028 — футуристический сценарий для коммуникаторов рисков для общественного здравоохранения » была симуляцией в Университете Джонса Хопкинса еще в октябре 2017 года. И мы все уже знаем, что происходит с симуляциями — они стать реальным .
В нем упоминается новый вирус, который заразит человечество в 2025 году и продлится до 2028 года.
По данным Всемирного банка , COVID-19 (SARS-CoV-2) — это «проект», который планируется продолжить до конца марта 2025 года.
Как только COVID-19 закончится, весной 2025 года, осенью того же года начнется новая эпидемия коронавируса. В этой симуляции они выбрали название SPARS, исходя из города, в котором он впервые появился (Сент-Пол), но, вероятно, они выберут другое название, когда придет время.
Интересно отметить, что SPARS станет новым коронавирусом, а это означает, что «проект» COVID-19 никогда не исчезнет.
В моделировании SPARS PANDEMIC 2025-2028 также упоминается, что в 2021 году коронавирус мутирует в животных в Юго-Восточной Азии, которых необходимо будет принести в жертву, чтобы остановить мутацию.
Мы уже видели это много раз в прошлом с различными пландемиями. Изгнание животных в бедных странах и принесение их в жертву, чтобы остановить предполагаемую мутацию вируса, приводит к бедности и голоду в этих регионах, и только бог знает сколько человеческих смертей.
В «моделировании» 2017 года вакцина под названием COROVAX (которую в статье также называют CORAVAX) предлагается в качестве решения для остановки пандемии. Как ни странно, вакцина под названием CORAVAX была разработана в реальной жизни почти три года спустя Матиасом Шнеллом, доктором наук, директором Центра вакцин Джефферсона .
Кроме того, 12 марта 2020 года в Великобритании британский профессор Ангус Джордж Далглиш , известный своими исследованиями в области ВИЧ / СПИДа, учредил компанию COROVAX LTD .
Я не знаю, есть ли здесь какая-либо связь, но я подумал, что это было достаточно интересно, чтобы упомянуть, так как давно предполагалось, что SARS-CoV-2 был искусственно создан и сращен с ВИЧ, чтобы стать более заразным.
Конечно, очень правдоподобно (и вероятно), что профессор Далглиш решил начать работу над вакциной от COVID-19 и выбрал название COROVAX для своей компании, потому что это то, что она делает: вакцина от коронавируса. Тем не менее совпадение поразительное.
Что касается вероятности того, что SARS-CoV-2 создан человеком и связан с ВИЧ / СПИДом, прочтите этот короткий отрывок:
Многие в научном сообществе были шокированы, когда знаменитый Люк Антуан Монтанье появился на французском кабельном телешоу CNews 17 апреля 2020 года, заявив, что вирус, вызывающий COVID-19, является искусственным, а элементы ВИЧ и Plasmodium falciparum — паразиты, вызывающие малярию, обнаруживаются в геноме коронавируса.
Монтанье сказал :
«Мы не были первыми с тех пор, как группа индийских исследователей попыталась опубликовать исследование, которое показало, что полный геном этого коронавируса [имеет] последовательности другого вируса, которым является ВИЧ».
Исследование, на которое ссылается Монтанье, было размещено на научном сайте Biorxiv 31 января 2020 года и с тех пор было отозвано.
В исследователи писали :
«Мы обнаружили 4 вставки в спайковом гликопротеине (S), которые уникальны для 2019-nCoV и отсутствуют в других коронавирусах. Важно отметить, что аминокислотные остатки во всех 4 вставках идентичны или сходны с таковыми в gp120 ВИЧ-1 или Gag ВИЧ-1…
Обнаружение 4 уникальных вставок в 2019-nCoV, каждая из которых имеет идентичность / сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе ».
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